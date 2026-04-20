iOS 27 có thay đổi nhỏ được người dùng iPhone mong chờ từ lâu

Bản cập nhật iOS tiếp theo, iOS 27, không tập trung vào những tính năng hào nhoáng mà thay vào đó được Apple hướng đến việc khắc phục những lỗi nhỏ gây khó chịu cho người dùng iPhone trong nhiều năm. Một trong những thay đổi đáng chú ý là việc bổ sung chức năng hoàn tác và làm lại trên màn hình chính - một yếu tố mà nhiều người dùng mong chờ từ lâu.

Theo báo cáo từ chuyên gia Mark Gurman của Bloomberg, Apple đang thử nghiệm các nút hoàn tác và làm lại cho việc tùy chỉnh màn hình chính trong iOS 27 và iPadOS 27. Đây là tính năng cho phép người dùng nhanh chóng hoàn tác hoặc áp dụng lại các thay đổi khi sắp xếp lại ứng dụng, tiện ích hoặc bố cục. Hiện tại, một thao tác sai có thể khiến người dùng phải tự sửa chữa mọi thứ từ đầu, một điều thực sự gây khó chịu.

Tính năng tùy chỉnh mới sẽ xuất hiện trong menu chỉnh sửa khi người dùng nhấn giữ màn hình chính, mang đến một lựa chọn dự phòng cho những thay đổi. Đây là một bổ sung cần thiết, đặc biệt trên iPad, nơi bố cục có thể trở nên lộn xộn rất nhanh.

Apple đưa phong cách 'Snow Leopard' đến iOS 27

Mặc dù không phải là tính năng gây chú ý, nhưng sự bổ sung mới phản ánh rõ ràng định hướng của iOS 27: tập trung vào việc tinh chỉnh và cải thiện trải nghiệm người dùng hơn là giới thiệu những tính năng mới nổi bật. Các báo cáo cho thấy Apple đang giảm bớt các tính năng nổi bật trong năm nay để ưu tiên vào sự ổn định và hoàn thiện trải nghiệm.

iOS 27 được mô tả là bản cập nhật "kiểu Snow Leopard", với mục tiêu nâng cao hiệu năng, hiệu quả và sửa lỗi thay vì chỉ thêm tính năng mới. Apple đang dọn dẹp mã nguồn cũ, cải thiện khả năng phản hồi và thậm chí hướng đến việc tiết kiệm pin trên tất cả thiết bị.

Những điều chỉnh nhỏ nói trên có thể chính là những gì iOS cần vào thời điểm này. Sau một cuộc đại tu giao diện lớn trong iOS 26, một năm tập trung vào việc dọn dẹp và cải thiện hiệu suất là điều hợp lý. Đôi khi, những bản cập nhật tốt nhất không phải là những tính năng mới mà là các cải tiến âm thầm giúp mọi thứ hoạt động tốt hơn.