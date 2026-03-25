Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Tính năng quen thuộc nhưng ít người khai thác hết trên iPhone

Kiến Văn
Kiến Văn
25/03/2026 07:00 GMT+7

Trước khi iPhone X ra đời, nút Home đã là một phần không thể thiếu trên các mẫu iPhone để người dùng dễ dàng quay lại màn hình chính.

Vào tháng 9.2013, Apple đã nâng cao trải nghiệm của người dùng với việc giới thiệu Touch ID được tích hợp trên nút Home của iPhone 5s nhằm cho phép người dùng mở khóa điện thoại chỉ bằng cách đặt ngón tay lên cảm biến sinh trắc học.

Nhưng kể từ iPhone X đến iPhone 17, tất cả mẫu iPhone trang bị Face ID để mở khóa sinh trắc học thay vì dựa vào Touch ID, đồng thời khiến nút Home không còn cần thiết nữa. Các mẫu iPhone này đều có một đường kẻ nằm ở phía dưới màn hình.

Tính năng quen thuộc nhưng ít người khai thác hết trên iPhone - Ảnh 1.

Đường kẻ nằm phía dưới màn hình iPhone có thể làm nhiều điều thú vị

ẢNH: BGR

Việc thiết kế đường kẻ này không phải là điều đơn giản. Năm 2017, khi Apple công bố iPhone X và tính năng Face ID, giám đốc thiết kế của Apple lúc bấy giờ là Jony Ive chia sẻ rằng nhóm của ông đã phải tái tạo lại cách người dùng tương tác với các phần quan trọng của iPhone. "Việc chú ý đến những gì đã xảy ra trong quá khứ thực sự giúp bạn có thêm niềm tin rằng mình sẽ tìm ra giải pháp", Ive cho biết.

Ông cũng nhấn mạnh rằng việc bám víu vào những tính năng cũ, như jack cắm tai nghe hay nút Home, có thể dẫn đến thất bại. Ông nói: "Con đường bám víu vào những tính năng đã hiệu quả là con đường dẫn đến thất bại".

Đường kẻ phía dưới màn hình iPhone 'không phải để làm cảnh'

Không chỉ mang tính thẩm mỹ, đường kẻ phía dưới màn hình iPhone còn đóng vai trò quan trọng như một chỉ báo Home để người dùng thực hiện các tương tác với iPhone.

Nếu vuốt từ từ lên và nhấc ngón tay ở giữa màn hình, người dùng có thể truy cập vào tất cả các ứng dụng đang mở. Mặc dù việc đóng các ứng dụng này không giúp cải thiện thời lượng pin, đây là cách nhanh chóng để xem lại các ứng dụng đã sử dụng gần đây.

Một mẹo hữu ích khác là vuốt ngang theo đường kẻ ở dưới cùng của màn hình để chuyển đổi giữa các ứng dụng một cách nhanh chóng. Tính năng này đã có từ lâu nhưng vẫn chưa được nhiều người sử dụng. Hơn nữa, nếu đang sử dụng một ứng dụng và chạm hai lần vào đường kẻ này, iPhone sẽ mở giao diện người dùng cho phép hỏi Siri về nội dung liên quan đến màn hình đó.

Với những cải tiến liên tục, Apple không ngừng nâng cao trải nghiệm người dùng và có thể trong tương lai, giao diện người dùng sẽ được cải tiến hơn nữa để hiểu rõ hơn ngữ cảnh mà người dùng đang tương tác.

Tin liên quan

Chuyên gia bảo mật cảnh báo nên ngừng sử dụng Face ID

Chuyên gia bảo mật cảnh báo nên ngừng sử dụng Face ID

Kẽ hở chí mạng của Face ID có thể khiến người dùng mất sạch quyền riêng tư trong tích tắc.

Khám phá thêm chủ đề

Iphone Face ID nút Home Touch ID Apple
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận