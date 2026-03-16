Google kích hoạt tính năng bị lãng quên giúp Android chạy mượt hơn

Phong Đỗ
16/03/2026 20:05 GMT+7

Không cần mua máy mới, bản cập nhật Android này sẽ cứu vãn những chiếc điện thoại giật lag.

Theo Neowin, trong một động thái đầy bất ngờ, Google vừa công bố việc triển khai rộng rãi công nghệ AutoFDO vào hệ thống hệ điều hành Android. Dù đã xuất hiện từ năm 2021, nhưng đến nay 'vũ khí bí mật' này mới thực sự được tối ưu để biến những chiếc smartphone Android trở nên nhanh nhẹn và thông minh hơn bao giờ hết.

Google hé lộ bí mật giúp tăng tốc smartphone Android

Khác với các phương pháp truyền thống vốn chỉ phân tích mã nguồn một cách khô khan, AutoFDO hoạt động dựa trên dữ liệu sử dụng thực tế. Trình biên dịch của Google giờ đây sẽ xác định những tác vụ mà người dùng thường xuyên thực hiện nhất, như mở mạng xã hội, chuyển đổi ứng dụng, để ưu tiên xử lý.

Bằng cách mô phỏng hành vi trên 100 ứng dụng phổ biến nhất hiện nay, Google đã tạo ra một 'bản đồ năng suất' cho hệ thống. Kết quả là chiếc điện thoại không còn phải xử lý dàn trải mà tập trung toàn lực vào những gì người dùng thực sự cần.

Google kích hoạt tính năng bị lãng quên giúp Android chạy mượt hơn - Ảnh 1.

'Biểu đồ năng suất' giúp điện thoại Android không còn xử lý ứng dụng như trước

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NEOWIN

Dữ liệu nghiên cứu từ Google cho thấy hiệu suất tổng thể của hệ thống sẽ được tăng cường trung bình 10,5%. Đặc biệt, các tác vụ nặng nề nhất như khởi động máy hay mở ứng dụng 'nguội' (chưa có trong đa nhiệm) sẽ nhanh hơn đáng kể.

Mặc dù mức tăng 10% nghe có vẻ khiêm tốn trên lý thuyết, nhưng trong trải nghiệm thực tế, nó mang lại sự khác biệt rất lớn:

  • Giảm tối đa tình trạng 'khựng' (lag) khi vuốt chạm.
  • Việc chuyển đổi qua lại giữa các ứng dụng trở nên trơn tru hơn.
  • Khi CPU hoạt động hiệu quả hơn (chiếm ít thời gian xử lý hơn), lượng điện năng tiêu thụ sẽ giảm, giúp kéo dài thời gian sử dụng máy.

Hiện tại, Google đang bắt đầu triển khai tính năng này trên các dòng máy Pixel chạy nhân Android 15 và Android 16 mới nhất. Sau khi giai đoạn thử nghiệm này hoàn tất, công nghệ AutoFDO sẽ được mở rộng cho toàn bộ hệ sinh thái Android thông qua các bản cập nhật nhân Generic Kernel Image (GKI).

Với chiến lược ưu tiên sự ổn định, Google cam kết rằng đợt tăng tốc này sẽ không gây ra bất kỳ tác dụng phụ nào cho thiết bị. Đây rõ ràng là một món quà tuyệt vời cho người dùng Android trong năm 2026 mà không cần phải tốn tiền nâng cấp phần cứng.

Tin liên quan

Loạt smartphone Android mang đến xu hướng mới cho năm 2026

Loạt smartphone Android mang đến xu hướng mới cho năm 2026

Mỗi năm, các công ty sản xuất smartphone lại khiến người dùng hồi hộp chờ đợi những cải tiến có trên sản phẩm mới, ngay cả khi chỉ là những cải tiến nhỏ.

Khám phá thêm chủ đề

Google AutoFDO tăng tốc smartphone Android tiết kiệm pin
