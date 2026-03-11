Google nâng cấp nhiều tính năng đáng giá cho Gemini

Việc phải ngồi hàng giờ đồng hồ để lục lại hàng trăm email, tin nhắn hay tệp tin cũ nhằm chuẩn bị cho một bản thảo mới sắp trở thành dĩ vãng. Google vừa chính thức tung ra chiêu bài mới trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) bằng việc tích hợp sâu mô hình Gemini vào toàn bộ hệ sinh thái Workspace gồm Docs, Sheets, Slides và Drive.

Gemini toàn năng hơn với loạt tính năng mới

Bà Yulie Kwon Kim, Phó chủ tịch Google Workspace, chia sẻ: "Khâu chuẩn bị thủ công luôn là rào cản lớn nhất. Bạn mất quá nhiều thời gian để gom nhặt dữ liệu chỉ để viết được những dòng đầu tiên. Giờ đây, Gemini sẽ làm thay bạn toàn bộ quá trình đó".

Điểm đáng chú ý nhất là khả năng kết nối dữ liệu xuyên ứng dụng. Người dùng chỉ cần đưa ra một câu lệnh đơn giản như: "Dựa vào các email trao đổi tuần trước và biên bản họp trong Drive, hãy soạn cho tôi một bản kế hoạch marketing". Ngay lập tức, Gemini sẽ tự động truy cập vào hòm thư Gmail, tìm kiếm các tệp tin liên quan trong Drive để 'nhào nặn' ra một bản thảo hoàn chỉnh chỉ trong vài giây.

Gemini vừa được Google nâng cấp tính năng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH VGC

Không chỉ dừng lại ở việc soạn thảo, mỗi ứng dụng trong bộ Google Workspace đều nhận được những nâng cấp đáng giá, gồm:

Google Docs : Cho phép tinh chỉnh văn phong ngay trên từng đoạn văn bản được bôi đen, giúp chuyển đổi từ phong cách trẻ trung sang chuyên nghiệp chỉ bằng một cú nhấp chuột.

: Cho phép tinh chỉnh văn phong ngay trên từng đoạn văn bản được bôi đen, giúp chuyển đổi từ phong cách trẻ trung sang chuyên nghiệp chỉ bằng một cú nhấp chuột. Google Sheets : Tự động tạo bảng tính, danh sách việc cần làm (to-do list) hoặc bảng so sánh báo giá từ các dữ liệu tìm thấy trong hộp thư đến.

: Tự động tạo bảng tính, danh sách việc cần làm (to-do list) hoặc bảng so sánh báo giá từ các dữ liệu tìm thấy trong hộp thư đến. Google Slides : Hỗ trợ tạo các slide riêng lẻ dựa trên nội dung có sẵn và tự động phối màu sắc đồng bộ với toàn bộ bài thuyết trình.

: Hỗ trợ tạo các slide riêng lẻ dựa trên nội dung có sẵn và tự động phối màu sắc đồng bộ với toàn bộ bài thuyết trình. Google Drive: Biến thành một bộ não thực thụ với tính năng 'Ask Gemini in Drive'. Người dùng có thể trò chuyện trực tiếp với các tệp tin của mình, yêu cầu tóm tắt tài liệu hoặc tìm kiếm thông tin chuyên sâu kèm trích dẫn nguồn cụ thể.

Dù sở hữu quyền năng lớn, Google khẳng định Gemini sẽ không tự ý đọc thư từ của người dùng trừ khi được yêu cầu trực tiếp qua câu lệnh (prompt). Tuy nhiên, gã khổng lồ tìm kiếm cũng không quên cảnh báo rằng AI vẫn có thể mắc lỗi hoặc tự bịa ra dữ liệu (ảo giác). Do đó, sự kiểm soát của con người vẫn là yếu tố then chốt trước khi nhấn nút gửi hoặc xuất bản bất kỳ tài liệu nào.

Hiện tại, các tính năng này đang được triển khai thử nghiệm cho người dùng đăng ký gói Google AI Ultra và Pro, hứa hẹn sẽ làm thay đổi hoàn toàn cách chúng ta làm việc văn phòng trong tương lai gần.