Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Thủ thuật

8 'tuyệt chiêu' của Gemini trên Android không nên bỏ lỡ

Phong Đỗ
Phong Đỗ
04/03/2026 09:22 GMT+7

8 mẹo giúp Gemini trên Android smartphone của bạn trở nên thông minh đúng nghĩa.

Theo Android Authority, không chỉ là một công cụ chat đơn thuần, Gemini đang thay đổi hoàn toàn cách chúng ta sử dụng smartphone. Dưới đây là những mẹo nhỏ nhưng mang lại tác động lớn đến cuộc sống hằng ngày của bạn.

AI giúp dọn dẹp và sắp xếp cuộc sống

Trong khi chờ đợi kính thông minh phổ biến, bạn có thể biến camera điện thoại thành đôi mắt của Gemini. Với tính năng Gemini Live, AI có thể nhìn thấy những gì bạn thấy. Chẳng hạn, khi lắp ráp đồ IKEA, Gemini sẽ chỉ cho bạn chính xác viên ốc vít nào nằm ở đâu mà không cần xem hướng dẫn. Nó cũng có thể tư vấn vị trí đặt router để sóng Wi-Fi mạnh nhất hay cách sắp xếp một ngăn kéo lộn xộn chỉ qua một cái nhìn.

8 'tuyệt chiêu' của Gemini trên Android không nên bỏ qua - Ảnh 1.

Gemini sẽ quan sát xung quanh bằng camera của điện thoại Android

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ANDROID AUTHORITY

Trợ lý đắc lực cho Gmail và Google Docs

Nếu sử dụng tài khoản Workspace hoặc gói Google One AI, Gemini sẽ 'nhúng tay' vào thẳng Gmail và Docs. Thay vì lội ngược dòng hàng trăm email để tìm một chi tiết nhỏ, bạn chỉ cần hỏi Gemini về lịch sử trò chuyện với một ai đó. Trong Docs, nó có thể dùng nội dung văn bản làm nguồn để trả lời câu hỏi, giúp bạn tiết kiệm hàng giờ đồng hồ chuyển đổi giữa các tab để tra cứu thủ công.

'Bóc tách' công việc từ những tin nhắn dài

Hầu hết chúng ta đều từng nhận những tin nhắn Slack dài ngoằng từ sếp với hàng chục nhiệm vụ cho nhiều người. Thay vì đọc từng chữ, hãy chia sẻ tin nhắn đó với Gemini. Nó sẽ lọc ra chính xác việc nào dành cho bạn và thậm chí tự động thêm chúng vào Google Tasks hoặc Calendar để nhắc nhở bạn.

Chia sẻ màn hình thời gian thực với Gemini Live

Gemini Live không chỉ nhìn qua camera mà còn có thể 'thấy' những gì đang diễn ra trên màn hình của bạn. Tính năng này hữu ích khi bạn cần hỗ trợ thực hiện một quy trình gồm nhiều bước, ví dụ như hiểu rõ các điều khoản bảo mật dài dòng khi đăng ký tài khoản hay lần đầu tiên thiết lập một chiến dịch quảng cáo phức tạp.

8 'tuyệt chiêu' của Gemini trên Android không nên bỏ qua - Ảnh 2.

Một điện thoại đang sử dụng Gemini Live

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ANDROID CENTRAL

Hoàn thiện soạn thảo tin nhắn

Đã bao giờ bạn soạn xong một tin nhắn rồi nhận ra giọng văn của mình có vẻ không đúng lắm? Thay vì sao chép sang ChatGPT để sửa, hãy gọi ngay Gemini để yêu cầu thay đổi tông giọng (mềm mỏng hơn hoặc chuyên nghiệp hơn) ngay trên màn hình và dán lại bản mới chỉ trong tích tắc. Dù chưa mượt mà như Apple Intelligence, đây vẫn là một bước tiến lớn cho người dùng Android.

Phân tích mọi thứ trên màn hình

Khả năng 'đọc' màn hình của Gemini không chỉ dừng lại ở văn bản. Nó có thể phân tích một video YouTube, tóm tắt nội dung và chia nhỏ thành các chương có mốc thời gian rõ ràng. Ngay cả những tệp PDF dài hay các bài báo cáo chuyên sâu trên Chrome cũng không làm khó được trợ lý AI này.

Biến nét vẽ nguệch ngoạc thành tác phẩm nghệ thuật

Tính năng tạo ảnh của mô hình Nano Banana 2 (Gemini 3 Flash Image) cực kỳ ấn tượng. Nếu bạn gặp khó khăn trong việc viết mô tả (prompt), hãy thử vẽ nháp bằng ngón tay hoặc bút S Pen. Ngay cả khi nét vẽ của bạn trông giống như của một đứa trẻ, Gemini vẫn có thể biến nó thành một bức ảnh chuyên nghiệp và cực kỳ sinh động chỉ trong vài giây.

8 'tuyệt chiêu' của Gemini trên Android không nên bỏ qua - Ảnh 3.

Biến những nét vẽ nguệch ngoạc thành hình ảnh chân thực

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ANDROID AUTHORITY

Săn hàng giá rẻ

Thói quen mở hàng chục tab để so sánh giá và đọc review sẽ sớm biến mất. Giờ đây, bạn có thể yêu cầu Gemini so sánh sản phẩm đang xem với các đối thủ cạnh tranh, tìm kiếm những đánh giá tiêu cực trên Reddit và trả lời mọi câu hỏi liên quan mà không cần rời khỏi trang web hiện tại.

Tin liên quan

Những ứng dụng Google thêm phần mạnh mẽ nhờ Gemini

Những ứng dụng Google thêm phần mạnh mẽ nhờ Gemini

Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào các ứng dụng đúng cách sẽ mang lại lợi ích đáng kể cho người dùng và loạt ứng dụng Google là một ví dụ.

Khám phá thêm chủ đề

Google Gemini Android smartphone mẹo hay Thủ thuật
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận