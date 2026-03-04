8 'tuyệt chiêu' của Gemini trên Android không nên bỏ lỡ

Theo Android Authority, không chỉ là một công cụ chat đơn thuần, Gemini đang thay đổi hoàn toàn cách chúng ta sử dụng smartphone. Dưới đây là những mẹo nhỏ nhưng mang lại tác động lớn đến cuộc sống hằng ngày của bạn.

AI giúp dọn dẹp và sắp xếp cuộc sống

Trong khi chờ đợi kính thông minh phổ biến, bạn có thể biến camera điện thoại thành đôi mắt của Gemini. Với tính năng Gemini Live, AI có thể nhìn thấy những gì bạn thấy. Chẳng hạn, khi lắp ráp đồ IKEA, Gemini sẽ chỉ cho bạn chính xác viên ốc vít nào nằm ở đâu mà không cần xem hướng dẫn. Nó cũng có thể tư vấn vị trí đặt router để sóng Wi-Fi mạnh nhất hay cách sắp xếp một ngăn kéo lộn xộn chỉ qua một cái nhìn.

Gemini sẽ quan sát xung quanh bằng camera của điện thoại Android ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ANDROID AUTHORITY

Trợ lý đắc lực cho Gmail và Google Docs

Nếu sử dụng tài khoản Workspace hoặc gói Google One AI, Gemini sẽ 'nhúng tay' vào thẳng Gmail và Docs. Thay vì lội ngược dòng hàng trăm email để tìm một chi tiết nhỏ, bạn chỉ cần hỏi Gemini về lịch sử trò chuyện với một ai đó. Trong Docs, nó có thể dùng nội dung văn bản làm nguồn để trả lời câu hỏi, giúp bạn tiết kiệm hàng giờ đồng hồ chuyển đổi giữa các tab để tra cứu thủ công.

'Bóc tách' công việc từ những tin nhắn dài

Hầu hết chúng ta đều từng nhận những tin nhắn Slack dài ngoằng từ sếp với hàng chục nhiệm vụ cho nhiều người. Thay vì đọc từng chữ, hãy chia sẻ tin nhắn đó với Gemini. Nó sẽ lọc ra chính xác việc nào dành cho bạn và thậm chí tự động thêm chúng vào Google Tasks hoặc Calendar để nhắc nhở bạn.

Chia sẻ màn hình thời gian thực với Gemini Live

Gemini Live không chỉ nhìn qua camera mà còn có thể 'thấy' những gì đang diễn ra trên màn hình của bạn. Tính năng này hữu ích khi bạn cần hỗ trợ thực hiện một quy trình gồm nhiều bước, ví dụ như hiểu rõ các điều khoản bảo mật dài dòng khi đăng ký tài khoản hay lần đầu tiên thiết lập một chiến dịch quảng cáo phức tạp.

Một điện thoại đang sử dụng Gemini Live ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ANDROID CENTRAL

Hoàn thiện soạn thảo tin nhắn

Đã bao giờ bạn soạn xong một tin nhắn rồi nhận ra giọng văn của mình có vẻ không đúng lắm? Thay vì sao chép sang ChatGPT để sửa, hãy gọi ngay Gemini để yêu cầu thay đổi tông giọng (mềm mỏng hơn hoặc chuyên nghiệp hơn) ngay trên màn hình và dán lại bản mới chỉ trong tích tắc. Dù chưa mượt mà như Apple Intelligence, đây vẫn là một bước tiến lớn cho người dùng Android.

Phân tích mọi thứ trên màn hình

Khả năng 'đọc' màn hình của Gemini không chỉ dừng lại ở văn bản. Nó có thể phân tích một video YouTube, tóm tắt nội dung và chia nhỏ thành các chương có mốc thời gian rõ ràng. Ngay cả những tệp PDF dài hay các bài báo cáo chuyên sâu trên Chrome cũng không làm khó được trợ lý AI này.

Biến nét vẽ nguệch ngoạc thành tác phẩm nghệ thuật

Tính năng tạo ảnh của mô hình Nano Banana 2 (Gemini 3 Flash Image) cực kỳ ấn tượng. Nếu bạn gặp khó khăn trong việc viết mô tả (prompt), hãy thử vẽ nháp bằng ngón tay hoặc bút S Pen. Ngay cả khi nét vẽ của bạn trông giống như của một đứa trẻ, Gemini vẫn có thể biến nó thành một bức ảnh chuyên nghiệp và cực kỳ sinh động chỉ trong vài giây.

Biến những nét vẽ nguệch ngoạc thành hình ảnh chân thực

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ANDROID AUTHORITY

Săn hàng giá rẻ

Thói quen mở hàng chục tab để so sánh giá và đọc review sẽ sớm biến mất. Giờ đây, bạn có thể yêu cầu Gemini so sánh sản phẩm đang xem với các đối thủ cạnh tranh, tìm kiếm những đánh giá tiêu cực trên Reddit và trả lời mọi câu hỏi liên quan mà không cần rời khỏi trang web hiện tại.