4 smartphone pin 'trâu' hàng đầu hiện nay

Phong Đỗ
Phong Đỗ
25/02/2026 19:20 GMT+7

Danh sách những điện thoại pin 'khủng' nhất giúp chụp ảnh, quay phim cả ngày không cần sạc.

OnePlus 15: 'Vua lì đòn' với pin 7.300 mAh

Với viên pin khổng lồ 7.300 mAh, OnePlus 15 có thể trụ được hơn 25 giờ sử dụng liên tục. Thậm chí, nếu bạn mải mê trải nghiệm mà quên sạc, công nghệ sạc nhanh 120W cũng sẽ giúp máy đầy pin chỉ trong hơn 40 phút.

Du xuân không lo 'sập nguồn' với top 4 smartphone pin 'trâu' hàng đầu hiện nay - Ảnh 1.

OnePlus 15 với viên pin khủng lên tới 7.300 mAh

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH PCMAG

iPhone 17 Pro Max: Đẳng cấp và bền bỉ

Nếu bạn vừa muốn sang trọng, vừa cần pin khỏe, iPhone 17 Pro Max là lựa chọn không thể bỏ qua. Với thời lượng pin thực tế nhỉnh hơn S25+ khoảng 3 giờ, chiếc máy này đảm bảo bạn có thể livestream các lễ hội hoặc quay phim gia đình cả ngày mà không cần đến sạc dự phòng.

Du xuân không lo 'sập nguồn' với top 4 smartphone pin 'trâu' hàng đầu hiện nay - Ảnh 2.

iPhone 17 Pro Max vừa giành ngôi vương về sức bền của pin

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH MACRUMORS

Xiaomi Poco F8 Ultra: 'Quái vật pin' 6.500 mAh

Với mặt lưng giả denim độc đáo, Poco F8 Ultra không chỉ là một món phụ kiện thời trang mà còn sở hữu nội lực đáng nể. Viên pin 6.500 mAh cho phép máy hoạt động bền bỉ suốt hai ngày. Điểm cộng lớn là hệ thống loa có subwoofer, phù hợp để khuấy động không khí âm nhạc trong những buổi tụ tập bạn bè.

Du xuân không lo 'sập nguồn' với top 4 smartphone pin 'trâu' hàng đầu hiện nay - Ảnh 3.

Xiaomi Poco F8 Ultra với thiết kế mặt lưng độc đáo

ẢNH: XIAOMI

Motorola Moto G (2026): Lựa chọn vừa túi tiền

Không cần chi hàng chục triệu đồng, chỉ với khoảng hơn 5 triệu đồng, bạn đã có thể sở hữu chiếc máy có pin bền bỉ. Moto G (2026) sở hữu viên pin 5.200 mAh giúp bạn xem video hay hát karaoke trong cả ngày. Đây là lựa chọn tuyệt vời cho những ai ưu tiên tính thực dụng và tiết kiệm ngân sách sau một mùa mua sắm tết tốn kém.

Du xuân không lo 'sập nguồn' với top 4 smartphone pin 'trâu' hàng đầu hiện nay - Ảnh 4.

Motorola Moto G giá mềm nhưng có viên pin bền bỉ cả ngày

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH CNET


