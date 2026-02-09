Smartphone tầm trung đang đổi cuộc chơi

Những smartphone tầm trung hứa hẹn mang lại trải nghiệm tương tự như sản phẩm cao cấp nhưng với mức giá phải chăng hơn. Mức giá hợp lý cho một chiếc smartphone tầm trung có thể dao động từ 300 đến 700 USD, tùy thuộc vào nhu cầu của từng người dùng.

RedMagic 11 Air có giá chỉ 499 USD ẢNH: PHONEARENA

Tuy nhiên, không cần phải chi đến 700 USD, RedMagic 11 Air đã xuất hiện và thách thức các sản phẩm "tầm trung cao cấp" như Galaxy S25 FE và Pixel 9a. Ở mức giá chỉ 499 USD, RedMagic 11 Air không chỉ vượt trội về hiệu năng mà còn về thời lượng pin, tốc độ sạc và chất lượng màn hình.

RedMagic 11 Air được trang bị chip Snapdragon 8 Elite của Qualcomm cho phép thiết bị hoạt động mượt mà và duy trì hiệu suất tốt trong thời gian dài. Trong các thử nghiệm, RedMagic 11 Air thậm chí còn vượt qua Galaxy S25 FE (649 USD) và Pixel 10 Pro (999 USD) về hiệu năng, mặc dù sản phẩm có thể chậm lại khi nóng lên.

Về thời lượng pin, RedMagic 11 Air sở hữu thỏi pin dung lượng 7.000 mAh, cho phép sử dụng liên tục khoảng 8 giờ. Thời lượng này vượt trội hơn so với Galaxy S25 FE, trong khi Pixel 10 Pro chỉ đạt hơn 7 giờ dù có giá gấp đôi. Điểm cộng lớn là thiết bị đi kèm bộ sạc 80W giúp sạc đầy chỉ trong hơn 1 giờ, nhưng không hỗ trợ sạc không dây.

Sản phẩm hỗ trợ sạc nhanh, nhưng chất lượng camera ở mức trung bình ẢNH: PHONEARENA

Màn hình của RedMagic 11 Air cũng là một điểm nhấn với kích thước 6,85 inch, tần số quét 144 Hz và độ sáng tuyệt vời, từ đó mang lại trải nghiệm xem sống động. Tuy nhiên, camera của thiết bị chỉ ở mức trung bình, với camera chính được đánh giá cho chất lượng khá, trong khi camera siêu rộng chất lượng kém. Nếu cần tìm kiếm một chiếc điện thoại tầm trung với camera xuất sắc, Pixel 9a và Galaxy S25 FE trở thành những lựa chọn tốt hơn.

RedMagic 11 Air cho thấy rằng smartphone tầm trung có thể được thiết kế để phục vụ nhu cầu cụ thể của người dùng, thay vì cố gắng đáp ứng mọi yêu cầu. Mặc dù không hoàn hảo, điện thoại vẫn mang lại trải nghiệm vượt trội so với mức giá, xứng đáng để người dùng cân nhắc.