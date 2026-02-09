Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Sản phẩm

Smartphone tầm trung đang đổi cuộc chơi

Kiến Văn
Kiến Văn
09/02/2026 07:18 GMT+7

Khi mà giá smartphone ngày càng tăng, một xu hướng phân khúc được quan tâm bởi người dùng: Sản phẩm tầm trung.

Những smartphone tầm trung hứa hẹn mang lại trải nghiệm tương tự như sản phẩm cao cấp nhưng với mức giá phải chăng hơn. Mức giá hợp lý cho một chiếc smartphone tầm trung có thể dao động từ 300 đến 700 USD, tùy thuộc vào nhu cầu của từng người dùng.

Chiếc smartphone 499 USD làm lu mờ cả những 'tầm trung cao cấp' - Ảnh 1.

RedMagic 11 Air có giá chỉ 499 USD

ẢNH: PHONEARENA

Tuy nhiên, không cần phải chi đến 700 USD, RedMagic 11 Air đã xuất hiện và thách thức các sản phẩm "tầm trung cao cấp" như Galaxy S25 FE và Pixel 9a. Ở mức giá chỉ 499 USD, RedMagic 11 Air không chỉ vượt trội về hiệu năng mà còn về thời lượng pin, tốc độ sạc và chất lượng màn hình.

RedMagic 11 Air được trang bị chip Snapdragon 8 Elite của Qualcomm cho phép thiết bị hoạt động mượt mà và duy trì hiệu suất tốt trong thời gian dài. Trong các thử nghiệm, RedMagic 11 Air thậm chí còn vượt qua Galaxy S25 FE (649 USD) và Pixel 10 Pro (999 USD) về hiệu năng, mặc dù sản phẩm có thể chậm lại khi nóng lên.

Về thời lượng pin, RedMagic 11 Air sở hữu thỏi pin dung lượng 7.000 mAh, cho phép sử dụng liên tục khoảng 8 giờ. Thời lượng này vượt trội hơn so với Galaxy S25 FE, trong khi Pixel 10 Pro chỉ đạt hơn 7 giờ dù có giá gấp đôi. Điểm cộng lớn là thiết bị đi kèm bộ sạc 80W giúp sạc đầy chỉ trong hơn 1 giờ, nhưng không hỗ trợ sạc không dây.

Chiếc smartphone 499 USD làm lu mờ cả những 'tầm trung cao cấp' - Ảnh 2.
Chiếc smartphone 499 USD làm lu mờ cả những 'tầm trung cao cấp' - Ảnh 3.

Sản phẩm hỗ trợ sạc nhanh, nhưng chất lượng camera ở mức trung bình

ẢNH: PHONEARENA

Màn hình của RedMagic 11 Air cũng là một điểm nhấn với kích thước 6,85 inch, tần số quét 144 Hz và độ sáng tuyệt vời, từ đó mang lại trải nghiệm xem sống động. Tuy nhiên, camera của thiết bị chỉ ở mức trung bình, với camera chính được đánh giá cho chất lượng khá, trong khi camera siêu rộng chất lượng kém. Nếu cần tìm kiếm một chiếc điện thoại tầm trung với camera xuất sắc, Pixel 9a và Galaxy S25 FE trở thành những lựa chọn tốt hơn.

RedMagic 11 Air cho thấy rằng smartphone tầm trung có thể được thiết kế để phục vụ nhu cầu cụ thể của người dùng, thay vì cố gắng đáp ứng mọi yêu cầu. Mặc dù không hoàn hảo, điện thoại vẫn mang lại trải nghiệm vượt trội so với mức giá, xứng đáng để người dùng cân nhắc.

Tin liên quan

Honor 400 đưa AI khuấy động thị trường smartphone tầm trung

Honor 400 đưa AI khuấy động thị trường smartphone tầm trung

Honor đang chuẩn bị cho sự xuất hiện của dòng smartphone tầm trung mới tại Việt Nam, trong đó mẫu smartphone Honor 400 được kỳ vọng sẽ dòng sản phẩm gây được sự quan tâm lớn từ người dùng.

Khám phá thêm chủ đề

smartphone điện thoại tầm trung RedMagic 11 Air thời lượng pin Galaxy S25 FE Pixel 9a
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận