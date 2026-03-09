Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Loạt smartphone Android mang đến xu hướng mới cho năm 2026

Kiến Văn
Kiến Văn
09/03/2026 14:51 GMT+7

Mỗi năm, các công ty sản xuất smartphone lại khiến người dùng hồi hộp chờ đợi những cải tiến có trên sản phẩm mới, ngay cả khi chỉ là những cải tiến nhỏ.

Từ pin dung lượng lớn hơn, camera cải tiến cho đến chip xử lý mạnh mẽ hơn, thị trường điện thoại luôn sôi động. Ngay cả khi năm 2025 không phải là năm nổi bật nhất cho thị trường smartphone Android khi không có sản phẩm nào thực sự nổi bật để thúc đẩy người dùng nâng cấp, vẫn có một số bất ngờ xuất hiện.

Loạt smartphone Android mang đến xu hướng mới cho năm 2026 - Ảnh 1.

Galaxy S26 series nhận được sự quan tâm lớn từ người tiêu dùng

ẢNH: THIÊN TRƯỜNG

Trong số này, đáng chú ý là một số mẫu smartphone sử dụng pin silicon-carbon ra mắt, mở đường cho sự xuất hiện của các mẫu smartphone pin dung lượng lớn.

Bước sang năm 2026, Samsung đã chính thức ra mắt dòng smartphone cao cấp Galaxy S26 với nhiều nâng cấp đáng chú ý. Dòng Galaxy S26 được kỳ vọng sẽ định hình thị trường điện thoại Android trong năm nay, với Galaxy S26 Ultra gây ấn tượng bằng các tính năng mới như màn hình riêng tư. Ngoài ra, nhiều sản phẩm khác cũng được cho là giúp định hình thị trường smartphone trong năm 2026.

Những smartphone đáng chú ý nhất năm 2026

Cái tên đầu tiên trong danh sách là Galaxy Z TriFold, chiếc smartphone gập ba đầu tiên của Samsung, cho phép người dùng trải nghiệm màn hình 10 inch chia làm ba phần. Mặc dù mức giá 2.900 USD không rẻ, Galaxy TriFold vẫn được nhiều người quan tâm khi sản phẩm mở ra một kỷ nguyên mới cho smartphone màn hình gập.

Trong khi đó, Realme gây bất ngờ khi ra mắt Realme P4 Power tại Ấn Độ với viên pin khủng 10.001 mAh, thiết lập tiêu chuẩn mới cho dung lượng pin trên smartphone. Nhưng không chỉ dừng lại ở pin dung lượng lớn, chiếc smartphone này còn sở hữu thiết kế mỏng nhẹ, với trọng lượng 219 gram trong kích thước mỏng 9,08 mm.

Trải nghiệm những tính năng camera cao cấp nhất trên Samsung Galaxy S26 Ultra: Zoom mượt, rung lắc không là vấn đề

Đối với lĩnh vực chơi game di động, các game thủ không thể không chú ý đến RedMagic 11 Pro, một thiết bị mạnh mẽ với màn hình AMOLED 144 Hz và hệ thống làm mát bằng chất lỏng độc đáo hứa hẹn duy trì hiệu suất khi chơi game.

Cuối cùng, Galaxy S26 Ultra không chỉ nâng cấp về phần cứng mà còn tích hợp nhiều tính năng AI (trí tuệ nhân tạo) tự chủ thông minh, như Now Nudge giúp kiểm tra lịch trình hay Now Brief nhắc nhở về các sự kiện quan trọng.

Bất chấp một số hạn chế về thiếu hụt linh kiện, năm 2026 sẽ là một năm đầy hứa hẹn cho thị trường smartphone khi nhiều sản phẩm mới và công nghệ tiên tiến ra mắt giúp mang lại trải nghiệm thú vị hơn cho người dùng.

