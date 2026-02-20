Galaxy Z TriFold 'cháy hàng' tại Mỹ

Sự thành công trong giai đoạn đầu của Galaxy Z TriFold cho thấy nhu cầu mạnh mẽ đối với những điện thoại mới và sáng tạo, đặc biệt từ những thương hiệu lớn như Samsung. Tuy nhiên, sản phẩm này đã không tránh khỏi những vấn đề khi một số người dùng báo cáo lỗi liên quan đến màn hình.

Galaxy Z TriFold không phải không có vấn đề ẢNH: SAMSUNG

Vấn đề với Galaxy Z TriFold nhắc nhở người dùng về nguyên tắc quan trọng: không nên mua sản phẩm thế hệ đầu tiên ngay sau khi ra mắt. Điều đó có nghĩa, người dùng nên cẩn thận trước khi quyết định mua iPhone Fold - mẫu smartphone màn hình gập đầu tiên mà Apple dự kiến ra mắt vào cuối năm nay, vốn cũng có thể gặp phải những vấn đề tương tự.

Galaxy Z TriFold và bài học 'sản phẩm thế hệ đầu tiên'

Trong thực tế, các sản phẩm thế hệ đầu tiên thường đi kèm với nhiều thiếu sót, khiến chúng trở thành lựa chọn không đáng giá. Chẳng hạn, kính thực tế hỗn hợp cao cấp đầu tiên của Apple, Vision Pro, đã gặp khó khăn trong việc thu hút người dùng do giá thành cao và thiếu nội dung hấp dẫn.

Ngay cả iPhone 17 Pro cũng gặp phải nhiều vấn đề sau khi ra mắt. Mặc dù đây không phải là sản phẩm "thế hệ đầu tiên", nhưng thiết kế mới với cụm camera lớn hơn và ăng-ten cải tiến đã gây ra một số trục trặc cho người dùng, bao gồm khả năng thu sóng kém và khung máy dễ bị trầy xước.

iPhone 17 Pro đã được thiết kế lại ngoại hình sau nhiều thế hệ giữ nguyên kiểu dáng ẢNH: Chụp màn hình PHONEARENA

Liên quan đến iPhone Fold, Apple đang phát triển một sản phẩm độc đáo với các linh kiện hoàn toàn mới. Tuy nhiên, không có gì đảm bảo rằng sản phẩm này sẽ không gặp trục trặc sau khi ra mắt. Với lịch sử của Apple trong việc phát triển phần mềm và phần cứng, có khả năng cao iPhone Fold sẽ gặp phải các vấn đề tương tự như Galaxy Z TriFold.

Thậm chí, nếu thiết kế iPhone màn hình gập không thành công, Apple có thể sẽ từ bỏ sản phẩm giống như đã làm với Vision Pro. Mặc dù iPhone Fold có thể bán chạy, nhưng nếu gặp phải lỗi như màn hình bị hỏng, người dùng nên cẩn trọng và không quên những cảnh báo này, đặc biệt khi giá sản phẩm không rẻ.