Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Sản phẩm

Galaxy Z TriFold 'cháy hàng' tại Mỹ

Kiến Văn
Kiến Văn
20/02/2026 08:34 GMT+7

Chiếc smartphone gập ba đầu tiên của Samsung, Galaxy Z TriFold, đã nhanh chóng bán hết chỉ trong vài phút sau khi ra mắt tại Mỹ.

Sự thành công trong giai đoạn đầu của Galaxy Z TriFold cho thấy nhu cầu mạnh mẽ đối với những điện thoại mới và sáng tạo, đặc biệt từ những thương hiệu lớn như Samsung. Tuy nhiên, sản phẩm này đã không tránh khỏi những vấn đề khi một số người dùng báo cáo lỗi liên quan đến màn hình.

Galaxy Z TriFold cháy hàng nhưng lộ lỗi sớm, hãy cảnh giác iPhone Fold - Ảnh 1.

Galaxy Z TriFold không phải không có vấn đề

ẢNH: SAMSUNG

Vấn đề với Galaxy Z TriFold nhắc nhở người dùng về nguyên tắc quan trọng: không nên mua sản phẩm thế hệ đầu tiên ngay sau khi ra mắt. Điều đó có nghĩa, người dùng nên cẩn thận trước khi quyết định mua iPhone Fold - mẫu smartphone màn hình gập đầu tiên mà Apple dự kiến ra mắt vào cuối năm nay, vốn cũng có thể gặp phải những vấn đề tương tự.

Galaxy Z TriFold và bài học 'sản phẩm thế hệ đầu tiên'

Trong thực tế, các sản phẩm thế hệ đầu tiên thường đi kèm với nhiều thiếu sót, khiến chúng trở thành lựa chọn không đáng giá. Chẳng hạn, kính thực tế hỗn hợp cao cấp đầu tiên của Apple, Vision Pro, đã gặp khó khăn trong việc thu hút người dùng do giá thành cao và thiếu nội dung hấp dẫn.

Ngay cả iPhone 17 Pro cũng gặp phải nhiều vấn đề sau khi ra mắt. Mặc dù đây không phải là sản phẩm "thế hệ đầu tiên", nhưng thiết kế mới với cụm camera lớn hơn và ăng-ten cải tiến đã gây ra một số trục trặc cho người dùng, bao gồm khả năng thu sóng kém và khung máy dễ bị trầy xước.

Galaxy Z TriFold cháy hàng nhưng lộ lỗi sớm, hãy cảnh giác iPhone Fold - Ảnh 2.

iPhone 17 Pro đã được thiết kế lại ngoại hình sau nhiều thế hệ giữ nguyên kiểu dáng

ẢNH: Chụp màn hình PHONEARENA

Liên quan đến iPhone Fold, Apple đang phát triển một sản phẩm độc đáo với các linh kiện hoàn toàn mới. Tuy nhiên, không có gì đảm bảo rằng sản phẩm này sẽ không gặp trục trặc sau khi ra mắt. Với lịch sử của Apple trong việc phát triển phần mềm và phần cứng, có khả năng cao iPhone Fold sẽ gặp phải các vấn đề tương tự như Galaxy Z TriFold.

Thậm chí, nếu thiết kế iPhone màn hình gập không thành công, Apple có thể sẽ từ bỏ sản phẩm giống như đã làm với Vision Pro. Mặc dù iPhone Fold có thể bán chạy, nhưng nếu gặp phải lỗi như màn hình bị hỏng, người dùng nên cẩn trọng và không quên những cảnh báo này, đặc biệt khi giá sản phẩm không rẻ.

Tin liên quan

Galaxy Z TriFold xóa nhòa ranh giới giữa điện thoại và máy tính bảng

Galaxy Z TriFold xóa nhòa ranh giới giữa điện thoại và máy tính bảng

Galaxy Z TriFold với thiết kế gập ba độc đáo giúp mở rộng thành màn hình 10 inch, hướng đến người dùng cần không gian làm việc linh hoạt.

Khám phá thêm chủ đề

Galaxy Z TriFold iPhone Fold Samsung Apple điện thoại gập
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận