Vì sao iPhone 17 Pro Max mới ra mắt lại bị 'sang tay' sớm?

Kiến Văn
Kiến Văn
19/02/2026 21:11 GMT+7

Dữ liệu mới nhất từ SellCell cho thấy iPhone 17 Pro Max đã nhanh chóng trở thành chiếc smartphone được trao đổi nhiều nhất trên thị trường.

Chỉ vài tháng sau khi ra mắt, iPhone 17 Pro Max đã chiếm 11,5% tổng số thiết bị trong top 20 bảng xếp hạng trao đổi, tức tham gia chương trình thu cũ đổi mới. 

Vì sao iPhone 17 Pro Max mới ra mắt lại bị bán lại sớm? - Ảnh 1.

Sức hấp dẫn của iPhone 17 Pro Max vẫn cao ngay cả ở thị trường máy đã qua sử dụng

ẢNH: REUTERS

Theo đó, tỷ lệ iPhone 17 Pro Max trong danh sách 20 smartphone được trao đổi nhiều nhất đã tăng từ 5,1% vào cuối tháng 11.2025 lên 11,5% vào đầu tháng 2.2026, tức tăng hơn gấp đôi chỉ trong 12 tuần. Đáng chú ý, 86% số smartphone tham gia trao đổi được xếp vào loại tình trạng như mới hoặc tốt, cho thấy nhiều người dùng đang bán điện thoại ngay sau khi mua.

Các mẫu iPhone 15 Pro Max và 14 Pro Max vẫn giữ vị trí nổi bật trong danh sách khi mỗi dòng chiếm khoảng 7,3% tổng số lượng máy được đổi cũ lấy mới. Trong khi đó, iPhone 16 Pro Max và iPhone 13 chiếm 7,2% mỗi dòng. Tổng cộng, 20 thiết bị hàng đầu chiếm khoảng 47% tổng hoạt động đổi máy cũ lấy mới.

iPhone 17 Pro Max giữ giá tốt nhưng vẫn bị bán lại

Được biết, bảng xếp hạng trao đổi thường phản ánh sự đa dạng của các thiết bị ở các giai đoạn khác nhau trong vòng đời của chúng. Các mẫu cũ hơn thường chiếm ưu thế về khối lượng bán lại do số lượng người dùng lớn và chu kỳ nâng cấp tự nhiên. Tuy nhiên, sự tăng trưởng nhanh chóng của iPhone 17 Pro Max là điều đáng chú ý, khi thiết bị chỉ mới ra mắt nhưng đã trở thành mẫu điện thoại được trao đổi nhiều nhất.

Theo thống kê, dựa trên giá bán lại trung bình của các thiết bị còn mới nguyên trong 145 ngày, iPhone 17 Pro Max đã mất khoảng 25,4% giá trị kể từ khi ra mắt. Trong cùng khoảng thời gian đó, iPhone 16 Pro Max đã mất khoảng 32,5% giá trị, có nghĩa mức khấu hao của mẫu máy mới thấp hơn 7%, tương đương với việc giữ lại thêm tới 95 USD giá trị so với thế hệ trước.

SellCell cho biết việc thu mua và đổi máy sớm chủ yếu là do giá bán lại cao. Hiện nay, giá trị bán lại trung bình cho các thiết bị iPhone 17 Pro Max trong tình trạng như mới vào khoảng 967,50 USD, một dữ liệu cho thấy smartphone cao cấp hoạt động như tài sản ngắn hạn mà người dùng có thể bán để có tiền mặt khi cần.

Pin iPhone 17 Pro Max khác biệt ra sao giữa Wi-Fi và 5G

Pin iPhone 17 Pro Max khác biệt ra sao giữa Wi-Fi và 5G

Trang YouTube PhoneBuff đã thử nghiệm thời lượng pin iPhone 17 Pro Max để so sánh hiệu quả khi sử dụng Wi-Fi thay vì 5G hoặc mạng di động.

