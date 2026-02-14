Pin iPhone 17 Pro Max khác biệt ra sao giữa Wi-Fi và 5G

Kết quả cho thấy, mặc dù việc hoạt động với mạng 5G tiêu thụ nhiều năng lượng hơn, nhưng iPhone 17 Pro Max vẫn gây ấn tượng với thời gian sử dụng pin.

Pin iPhone 17 Pro Max được đánh giá cao nhờ tối ưu phần cứng và phần mềm ẢNH: THE VERGE

Trong thử nghiệm, hai chiếc iPhone 17 Pro Max đã được sử dụng cho các tác vụ như gửi tin nhắn, phát video trực tuyến và truy cập mạng xã hội như Instagram và FaceTime. Theo kết quả, chiếc iPhone kết nối với mạng 5G đạt tổng cộng 10 giờ 22 phút và 16 giờ thời gian chờ ở chế độ màn hình bật. Đặc biệt, khi mẫu kết nối mạng 5G cạn pin, chiếc iPhone kết nối với Wi-Fi vẫn còn 25% dung lượng, tương đương sự khác biệt thực tế giữa việc sử dụng 5G và Wi-Fi là khoảng 3 giờ.

Mặc dù vậy, PhoneBuff lưu ý rằng đây chỉ là hai mẫu thử nghiệm trong số hàng triệu mẫu có thể cho kết quả khác nhau, phụ thuộc vào vị trí, điều kiện mạng và cách sử dụng. Mặc dù con số 25% là khá ấn tượng, nó cũng cho thấy khả năng tiết kiệm năng lượng của iPhone. Nếu thử nghiệm được thực hiện ở khu vực có tín hiệu mạng 5G yếu, kết quả có thể sẽ khác.

Không phải mọi kết quả đều giống iPhone 17 Pro Max

PhoneBuff cũng gợi ý rằng nên tiến hành thử nghiệm với các mẫu iPhone khác, đặc biệt là các mẫu mới nhất trong phân khúc tầm trung và cao cấp như iPhone Air và iPhone 16e. Theo trang công nghệ này, việc đánh giá hiệu suất của các modem tùy chỉnh của Apple, như C1X và C1, sẽ rất thú vị.

Ngoài ra, iPhone 18 Pro dự kiến sẽ được trang bị modem C2 - mẫu modem tùy chỉnh thế hệ thứ hai của Apple với hứa hẹn mang đến nhiều cải tiến. Apple đã chứng minh khả năng tích hợp phần mềm và phần cứng qua nhiều năm với các sản phẩm như iPhone, iPad và gần đây là dòng máy Mac với chip Apple Silicon, vì vậy sự kỳ vọng đối với modem C2 khá lớn.

Dĩ nhiên, vẫn phải xem liệu Apple có mang đến những cải tiến khác cho thời lượng pin của iPhone tương lai hay không, đặc biệt khi nhiều nhà sản xuất đang nghiên cứu công nghệ silicon-carbon, vốn đã mang lại một số kết quả khả quan. Dù iPhone Pro Max có thể không cần đến công nghệ này, nhưng các mẫu iPhone mỏng hơn lại khác, với dòng iPhone Air là một ví dụ.