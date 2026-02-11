Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Người dùng Trung Quốc đổ xô mua iPhone 17 Pro vì lý do bất ngờ

Kiến Văn
Kiến Văn
11/02/2026 13:51 GMT+7

Người dùng Trung Quốc gọi màu cam iPhone 17 Pro là "cam Hermès", tạo hiệu ứng xã hội và kích thích cầu nâng cấp.

Dòng iPhone 17, đặc biệt là iPhone 17 Pro, đã thu hút sự chú ý lớn từ người dùng trong thời gian qua nhờ vào những nâng cấp đáng kể về camera, hiệu năng và các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI). Tuy nhiên, tại Trung Quốc, lý do chính khiến iPhone 17 Pro trở nên "hot" lại không chỉ nằm ở công nghệ.

Lý do bất ngờ khiến iPhone 17 Pro được săn đón tại Trung Quốc - Ảnh 1.

Sắc cam nổi bật giúp iPhone 17 Pro tạo hiệu ứng mới trên mạng xã hội Trung Quốc

ẢNH: REUTERS

Người dùng Trung Quốc đã đặt biệt danh cho màu sắc Cam Vũ Trụ của iPhone 17 Pro và 17 Pro Max là màu "cam Hermès", nhằm liên tưởng đến thương hiệu xa xỉ của Pháp. Theo báo cáo của Financial Times, chính sự liên tưởng này đã giúp chiếc iPhone màu cam trở nên phổ biến trên mạng xã hội quốc gia tỉ dân.

Màu cam iPhone 17 Pro mang ý nghĩa may mắn

Giám đốc nghiên cứu cấp cao tại IDC, Nabila Popal, cho biết những thay đổi rõ rệt về thiết kế, đặc biệt đối với màu cam nổi bật, đã thu hút nhiều người dùng muốn nâng cấp. Màu sắc này không chỉ gây ấn tượng về mặt thị giác mà còn mang ý nghĩa tích cực trong tiếng Quan thoại, khi từ "cam" phát âm gần giống với "thành công". Nhiều người đã chia sẻ những lời chúc tốt đẹp khi mua chiếc iPhone mới, thể hiện sự hài lòng của họ với cách chơi chữ này.

Được biết, doanh thu của Apple tại Trung Quốc đạt kỷ lục trong quý 4/2025 với 26 tỉ USD, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước và chiếm khoảng một phần năm tổng doanh thu của hãng. Sự tăng trưởng này không chỉ nhờ vào màu sắc hấp dẫn mà còn do những nâng cấp phần cứng của iPhone 17, tạo ra "chu kỳ siêu tăng trưởng" sau 4 năm không có sự tăng trưởng đáng kể.

Bên cạnh đó, một phần sự thành công của Apple cũng đến từ sự khó khăn của Huawei, công ty có doanh thu giảm khoảng 10% trong quý vừa qua. Sự sụt giảm của Huawei bắt nguồn từ những phàn nàn từ người tiêu dùng đối với hệ điều hành "cây nhà lá vườn" HarmonyOS.

Ngay cả khi nhiều người vẫn ưa chuộng màu sắc trung tính khi mua iPhone mới, sự lựa chọn màu sắc nổi bật như màu cam lại mang đến cơ hội để thể hiện cá tính và sự quan tâm đến công nghệ mới.

Tin liên quan

iPhone 17 Pro cải thiện thời lượng pin ra sao?

iPhone 17 Pro cải thiện thời lượng pin ra sao?

Apple quảng bá pin iPhone 17 Pro tăng gần 37% so với iPhone 13 Pro, trải nghiệm sử dụng hằng ngày cho thấy khoảng cách ấy rõ ràng đến đâu?

Khám phá thêm chủ đề

iPhone 17 Pro Apple màu cam Doanh số bán hàng trung quốc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận