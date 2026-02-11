Người dùng Trung Quốc đổ xô mua iPhone 17 Pro vì lý do bất ngờ

Dòng iPhone 17, đặc biệt là iPhone 17 Pro, đã thu hút sự chú ý lớn từ người dùng trong thời gian qua nhờ vào những nâng cấp đáng kể về camera, hiệu năng và các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI). Tuy nhiên, tại Trung Quốc, lý do chính khiến iPhone 17 Pro trở nên "hot" lại không chỉ nằm ở công nghệ.

Sắc cam nổi bật giúp iPhone 17 Pro tạo hiệu ứng mới trên mạng xã hội Trung Quốc ẢNH: REUTERS

Người dùng Trung Quốc đã đặt biệt danh cho màu sắc Cam Vũ T rụ của iPhone 17 Pro và 17 Pro Max là màu "cam Hermès", nhằm liên tưởng đến thương hiệu xa xỉ của Pháp. Theo báo cáo của Financial Times, chính sự liên tưởng này đã giúp chiếc iPhone màu cam trở nên phổ biến trên mạng xã hội quốc gia tỉ dân.

Màu cam iPhone 17 Pro mang ý nghĩa may mắn

Giám đốc nghiên cứu cấp cao tại IDC, Nabila Popal, cho biết những thay đổi rõ rệt về thiết kế, đặc biệt đối với màu cam nổi bật, đã thu hút nhiều người dùng muốn nâng cấp. Màu sắc này không chỉ gây ấn tượng về mặt thị giác mà còn mang ý nghĩa tích cực trong tiếng Quan thoại, khi từ "cam" phát âm gần giống với "thành công". Nhiều người đã chia sẻ những lời chúc tốt đẹp khi mua chiếc iPhone mới, thể hiện sự hài lòng của họ với cách chơi chữ này.

Được biết, doanh thu của Apple tại Trung Quốc đạt kỷ lục trong quý 4/2025 với 26 tỉ USD, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước và chiếm khoảng một phần năm tổng doanh thu của hãng. Sự tăng trưởng này không chỉ nhờ vào màu sắc hấp dẫn mà còn do những nâng cấp phần cứng của iPhone 17, tạo ra "chu kỳ siêu tăng trưởng" sau 4 năm không có sự tăng trưởng đáng kể.

Bên cạnh đó, một phần sự thành công của Apple cũng đến từ sự khó khăn của Huawei, công ty có doanh thu giảm khoảng 10% trong quý vừa qua. Sự sụt giảm của Huawei bắt nguồn từ những phàn nàn từ người tiêu dùng đối với hệ điều hành "cây nhà lá vườn" HarmonyOS.

Ngay cả khi nhiều người vẫn ưa chuộng màu sắc trung tính khi mua iPhone mới, sự lựa chọn màu sắc nổi bật như màu cam lại mang đến cơ hội để thể hiện cá tính và sự quan tâm đến công nghệ mới.