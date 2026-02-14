Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Giá cao kỷ lục, Galaxy Z TriFold vẫn cháy hàng sau 20 phút mở bán tại Mỹ

Kiến Văn
Kiến Văn
14/02/2026 20:41 GMT+7

Không nhiều thương hiệu công nghệ có thể định giá sản phẩm ở mức cao mà vẫn thu hút được người dùng, do đó thành công của Galaxy Z TriFold rất đáng xem.

Samsung đang chứng minh sức mạnh thương hiệu của mình sau khi tung chiếc smartphone gập ba đầu tiên của hãng, Galaxy Z TriFold, ra thị trường Mỹ. Thiết bị không chỉ đơn thuần là một màn trình diễn kỹ thuật mà còn là bước tiến vượt bậc trong lĩnh vực điện thoại gập.

Giá cao kỷ lục, Galaxy Z TriFold vẫn cháy hàng sau 20 phút mở bán tại Mỹ- Ảnh 1.

Galaxy Z TriFold đã vượt quá mong đợi để tiếp tục mở rộng sản xuất

ẢNH: WCCFTECH

Với mức giá 2.899 USD, Galaxy Z TriFold đã gây sốt tại thị trường Mỹ khi tất cả sản phẩm được phát hành bán hết chỉ trong 20 phút mở bán. Mặc dù giá bán cao hơn so với mức giá gốc 2.400 USD do thuế quan và chi phí vận chuyển, sức hút đối với Galaxy Z TriFold không hề suy giảm. Thiết bị này định nghĩa lại khái niệm "điện thoại gập" với hệ thống ba màn hình ghép nối lại với nhau, cho phép người dùng biến đổi thành một máy tính bảng 10 inch để có thể bỏ vừa túi quần.

Theo các chuyên gia, Samsung thậm chí có thể đang bán Galaxy Z TriFold với giá thấp hơn chi phí sản xuất thực tế nhằm hướng đến mục tiêu khẳng định khả năng đổi mới và vượt trội về công nghệ so với các đối thủ, thay vì đơn thuần là lợi nhuận ngắn hạn. Bất chấp quy trình sản xuất phức tạp và tỷ lệ sửa chữa rất khó, những người tiên phong vẫn sẵn sàng chấp nhận rủi ro để sở hữu sản phẩm độc quyền này.

Hiện tại, Samsung chưa công bố số lượng Galaxy Z TriFold đã bán ra trong đợt phát hành đầu tiên, tuy nhiên sự thành công vượt bậc đã khiến công ty quyết định tăng sản lượng. Dự kiến, sẽ có lượng Galaxy Z TriFold bổ sung vào cuối tháng 2 tại Mỹ trước khi mở rộng hơn nữa sự có sẵn của sản phẩm tại các thị trường khác.

Xem thêm bình luận