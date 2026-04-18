iOS 27 hé lộ cải tiến lớn, iPhone sắp thông minh hơn

Theo PhoneArena, thông tin từ nhiều nguồn rò rỉ cho thấy iOS 27 sẽ mang đến một loạt tính năng mới, trong đó có bốn tính năng nổi bật thực sự hữu ích nhằm giúp iPhone trở nên thông minh hơn nữa.

iOS 27 sẽ đến tay người dùng iPhone tương thích vào mùa thu năm nay ẢNH: MACRUMORS

Đầu tiên, iOS 27 sẽ cải tiến công cụ Visual Intelligence trên iPhone với hai tính năng mới. Chuyên gia rò rỉ thông tin Nicolás Alvarez trên X đã phát hiện ra rằng người dùng sẽ có khả năng quét nhãn dinh dưỡng trên thực phẩm đóng gói để tìm hiểu giá trị dinh dưỡng. Tính năng này có thể được tích hợp vào ứng dụng Apple Health giúp người dùng theo dõi lượng protein, chất béo, carbohydrate và các chất dinh dưỡng quan trọng khác trong chế độ ăn hằng ngày, cho phép công cụ tạo ra sự cạnh tranh với các ứng dụng bên thứ ba như MyFitnessPal và Noom.

Tính năng thứ hai liên quan đến việc quét và thêm số điện thoại, người và địa chỉ mới vào ứng dụng Danh bạ. Tương tự như cách người dùng hiện có thể thêm sự kiện vào Lịch bằng cách quét vé máy bay, tính năng này sẽ giúp tiết kiệm thời gian nhập liệu thủ công.

Nhiều cải tiến khác trên iOS 27

Ngoài ra, Safari cũng sẽ nhận được một bản nâng cấp quan trọng. Với iOS 27, trình duyệt của Apple sẽ tự động hiểu nội dung của các tab trong một nhóm và đặt tên cho nhóm đó, ví dụ như "Nhóm Thể thao" cho các tab liên quan đến thể thao.

Apple Wallet cũng sẽ được cải tiến giúp người dùng chuyển đổi thẻ vật lý thành thẻ kỹ thuật số. Người dùng có thể quét thẻ thành viên phòng tập thể dục hoặc vé xem hòa nhạc, đồng thời lưu trữ chúng trong Apple Wallet - một tính năng mà Google đã giới thiệu từ năm 2024.

Tất cả những thông tin trên cho thấy iOS 27 sẽ là một bản cập nhật quan trọng từ Apple. Ngoài các tính năng đã nêu, bản cập nhật này còn được cho là sẽ cho phép người dùng điều chỉnh mức độ hiệu ứng kính trên thiết bị và tích hợp chatbot của bên thứ ba với Siri.