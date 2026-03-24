Apple ấn định WWDC 2026, iOS 27 sẽ có gì mới?

Theo PhoneArena, bài phát biểu khai mạc trực tuyến sẽ diễn ra vào ngày đầu tiên của WWDC 2026. Tại sự kiện này, bên cạnh việc giới thiệu iOS 27, Apple cũng dự kiến sẽ công bố các hệ điều hành khác như iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, tvOS 27 và visionOS 27.

Các nguồn tin cho biết, WWDC 2026 sẽ tập trung vào bộ công cụ trí tuệ nhân tạo Apple Intelligence, bao gồm những thông tin mới về Siri và sự hợp tác với Google Gemini.

iOS 27 sẽ là một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất tại WWDC 2026 ẢNH: BGR

Phó chủ tịch phụ trách Quan hệ Nhà phát triển Toàn cầu của Apple Susan Prescott cho biết: "WWDC là một trong những sự kiện thú vị nhất của Apple, nơi cộng đồng nhà phát triển toàn cầu có cơ hội tham gia một tuần lễ sôi động để tôn vinh công nghệ, sự đổi mới và hợp tác. Chúng tôi rất mong được gặp gỡ nhiều người trong số các bạn trực tuyến và trực tiếp tại sự kiện này".

WWDC năm nay sẽ diễn ra trực tuyến, với một nhóm nhỏ tham dự trực tiếp tại Nhà hát Steve Jobs, trong khi hàng trăm phiên thảo luận sẽ được phát trực tuyến cho các nhà phát triển trên toàn thế giới.

Nhiều tin tức đáng mong đợi từ Apple

Phóng viên Mark Gurman của Bloomberg cho biết, iOS 27 sẽ tập trung vào việc sửa lỗi và chuẩn bị cho sự ra mắt của iPhone Fold cùng các sản phẩm khác. Người tiêu dùng cũng có thể mong đợi những cải tiến về Liquid Glass trên tất cả hệ điều hành, cùng với các tính năng mới từ Apple Intelligence.

Bài phát biểu khai mạc WWDC 2026 sẽ đánh dấu một bước ngoặt quan trọng cho máy Mac, khi macOS 27 chỉ tương thích với chip Apple Silicon, đồng nghĩa với việc các máy Mac sử dụng bộ xử lý Intel sẽ không còn được hỗ trợ.

Đối với các hệ điều hành khác, những thông tin hiện vẫn chưa rõ ràng, nhưng tvOS 27 có thể sẽ được chú ý tùy thuộc vào lịch trình ra mắt sản phẩm mới của Apple trong lĩnh vực thiết bị gia đình.

Ngoài ra, WWDC 2026 có thể tiết lộ ít nhất hai sản phẩm mới của Apple: iPhone Fold và MacBook Pro màn hình cảm ứng. Để hỗ trợ các nhà phát triển tạo ra ứng dụng cho màn hình gập, Apple sẽ cần cung cấp các API mới. iPhone Fold dự kiến sẽ ra mắt chính thức cùng với các mẫu iPhone 18 Pro vào tháng 9, trong khi MacBook Pro mới với màn hình OLED và chip M6 có thể bị trì hoãn đến đầu năm 2027.