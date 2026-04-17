Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

iPhone 17 Pro dễ trầy xước, thợ Trung Quốc 'hô biến' như mới

Kiến Văn
Kiến Văn
17/04/2026 18:44 GMT+7

iPhone 17 Pro dùng khung nhôm nhẹ, dễ trầy xước nhưng có thể phục hồi gần như mới nhờ tay nghề kỹ thuật viên lành nghề.

Apple đã quyết định quay lại sử dụng khung nhôm cho hai mẫu iPhone 17 Pro và 17 Pro Max nhờ khả năng dẫn nhiệt tốt và trọng lượng nhẹ của vật liệu này. Tuy nhiên, nhôm lại mềm hơn titan, đồng nghĩa với việc nó dễ bị hư hại hơn khi rơi từ trên cao xuống bề mặt cứng, dẫn đến những vết nứt rõ rệt.

Dịch vụ phục hồi iPhone 17 Pro trầy xước nở rộ - Ảnh 1.

Khi iPhone cao cấp dễ trầy xước, kỹ năng sửa chữa trở thành lợi thế

ẢNH: Pixel Gamer 4k

Dù vậy, nhôm lại dễ sửa chữa hơn titan. Đây chính là cơ hội khi các cửa hàng sửa chữa tại Trung Quốc đang tận dụng điều này để hỗ trợ công việc phục hồi ấn tượng. Một video được chia sẻ bởi tài khoản Pixel Gamer 4K trên nền tảng X cho thấy các nhân viên phục chế đang làm việc với những chiếc iPhone 17 Pro Max bị hư hỏng nặng, khôi phục chúng gần như về trạng thái nguyên bản.

iPhone 17 Pro Max trầy xước hồi sinh nhờ tay nghề cao

Trong video, những chiếc điện thoại này không chỉ có vết xước nhỏ mà còn có dấu hiệu bị rơi mạnh, với các vết hằn rõ rệt trên khung nhôm. Tuy nhiên, kết quả sửa chữa thật sự ấn tượng. Các kỹ thuật viên đã khéo léo loại bỏ các vết xước và phục hồi lớp vỏ đến mức khó có thể nhận ra chiếc điện thoại từng bị hư hại. Họ thậm chí còn sửa chữa cả các vết lõm, chứng tỏ tay nghề cao của mình.

Câu hỏi đặt ra là liệu dịch vụ sửa chữa này có sẵn ở các quốc gia khác ngoài Trung Quốc? Câu trả lời không đơn giản. Các dịch vụ phục hồi thẩm mỹ chuyên nghiệp như vậy không dễ tìm thấy ở các quốc gia như Mỹ, và nếu có, chúng thường có giá cao hơn đáng kể.

CEO Tim Cook của Apple cũng từng nhấn mạnh rằng nguồn nhân lực lành nghề dồi dào tại Trung Quốc là lý do chính khiến Apple khó có thể chuyển sản xuất ra khỏi nước này. Việc chứng kiến các cửa hàng sửa chữa thực hiện công việc phục hồi như vậy càng làm cho lập luận của ông trở nên rõ ràng hơn.

Vì vậy, nếu sở hữu một chiếc iPhone 17 Pro hoặc 17 Pro Max bị trầy xước và đang ở Trung Quốc, người dùng có thể nhờ đến các dịch vụ phục hồi tại đây. Còn với những người dùng khác, có lẽ nên sử dụng ốp lưng bảo vệ trước khi quá muộn.

Vì sao iPhone 17 Pro Max mới ra mắt lại bị 'sang tay' sớm?

Vì sao iPhone 17 Pro Max mới ra mắt lại bị 'sang tay' sớm?

Dữ liệu mới nhất từ SellCell cho thấy iPhone 17 Pro Max đã nhanh chóng trở thành chiếc smartphone được trao đổi nhiều nhất trên thị trường.

Khám phá thêm chủ đề

iPhone 17 Pro Trầy xước thợ lành nghề sửa chữa Apple khung nhôm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận