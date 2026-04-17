iPhone 17 Pro dễ trầy xước, thợ Trung Quốc 'hô biến' như mới

Apple đã quyết định quay lại sử dụng khung nhôm cho hai mẫu iPhone 17 Pro và 17 Pro Max nhờ khả năng dẫn nhiệt tốt và trọng lượng nhẹ của vật liệu này. Tuy nhiên, nhôm lại mềm hơn titan, đồng nghĩa với việc nó dễ bị hư hại hơn khi rơi từ trên cao xuống bề mặt cứng, dẫn đến những vết nứt rõ rệt.

Khi iPhone cao cấp dễ trầy xước, kỹ năng sửa chữa trở thành lợi thế ẢNH: Pixel Gamer 4k

Dù vậy, nhôm lại dễ sửa chữa hơn titan. Đây chính là cơ hội khi các cửa hàng sửa chữa tại Trung Quốc đang tận dụng điều này để hỗ trợ công việc phục hồi ấn tượng. Một video được chia sẻ bởi tài khoản Pixel Gamer 4K trên nền tảng X cho thấy các nhân viên phục chế đang làm việc với những chiếc iPhone 17 Pro Max bị hư hỏng nặng, khôi phục chúng gần như về trạng thái nguyên bản.

iPhone 17 Pro Max trầy xước hồi sinh nhờ tay nghề cao

Trong video, những chiếc điện thoại này không chỉ có vết xước nhỏ mà còn có dấu hiệu bị rơi mạnh, với các vết hằn rõ rệt trên khung nhôm. Tuy nhiên, kết quả sửa chữa thật sự ấn tượng. Các kỹ thuật viên đã khéo léo loại bỏ các vết xước và phục hồi lớp vỏ đến mức khó có thể nhận ra chiếc điện thoại từng bị hư hại. Họ thậm chí còn sửa chữa cả các vết lõm, chứng tỏ tay nghề cao của mình.

Câu hỏi đặt ra là liệu dịch vụ sửa chữa này có sẵn ở các quốc gia khác ngoài Trung Quốc? Câu trả lời không đơn giản. Các dịch vụ phục hồi thẩm mỹ chuyên nghiệp như vậy không dễ tìm thấy ở các quốc gia như Mỹ, và nếu có, chúng thường có giá cao hơn đáng kể.

CEO Tim Cook của Apple cũng từng nhấn mạnh rằng nguồn nhân lực lành nghề dồi dào tại Trung Quốc là lý do chính khiến Apple khó có thể chuyển sản xuất ra khỏi nước này. Việc chứng kiến các cửa hàng sửa chữa thực hiện công việc phục hồi như vậy càng làm cho lập luận của ông trở nên rõ ràng hơn.

Vì vậy, nếu sở hữu một chiếc iPhone 17 Pro hoặc 17 Pro Max bị trầy xước và đang ở Trung Quốc, người dùng có thể nhờ đến các dịch vụ phục hồi tại đây. Còn với những người dùng khác, có lẽ nên sử dụng ốp lưng bảo vệ trước khi quá muộn.