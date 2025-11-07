iPhone 17 Pro bị phàn nàn 'xuống sắc' dù bảo quản cẩn thận

Mặc dù được Apple quảng bá là giúp tản nhiệt tốt hơn nhưng khung nhôm trên iPhone 17 Pro đang khiến không ít người thất vọng. Theo phản ánh trên các diễn đàn công nghệ và mạng xã hội, khung viền iPhone 17 Pro và 17 Pro Max rất dễ xuống cấp, đặc biệt ở các góc và cạnh máy. Một số người cho biết máy bị móp nhẹ dù chỉ đặt trong túi quần hoặc va chạm nhẹ khi sử dụng.

Ngày càng nhiều người dùng cáo buộc iPhone 17 Pro quá dễ trầy xước dù mới chỉ sử dụng hơn một tháng ẢNH: PHONEARENA

Điều này khiến người dùng cảm thấy ganh tị với các mẫu iPhone 15 Pro và 16 Pro trước đó, vốn được làm từ titan với độ bền và khả năng chống ăn mòn tốt. Trong khi đó, những dòng iPhone Pro cũ hơn sử dụng thép không gỉ, tuy nặng nhưng chắc chắn. So sánh thực tế cho thấy, các mẫu máy dùng titan hoặc thép không gỉ ít khi bị trầy xước nặng sau thời gian dài sử dụng.

Apple đang 'thụt lùi' với iPhone 17 Pro?

Khi Apple ngừng sử dụng khung titan cho mẫu Pro, đối thủ chính của hãng Galaxy S25 Ultra vẫn duy trì khung titan và giữ được độ mới sau gần một năm, trong khi Pixel 10 Pro cũng dùng nhôm nhưng không gặp tình trạng xuống cấp rõ rệt như iPhone 17 Pro. Nhiều chuyên gia cho rằng lớp phủ và quy trình xử lý bề mặt có thể là nguyên nhân tạo nên sự khác biệt này.

Ngoài ra, màu sắc cũng góp phần làm lộ khuyết điểm của thiết bị. Với các phiên bản màu xanh đậm hoặc cam vũ trụ, vết trầy dễ nhìn thấy hơn so với màu bạc. Không ít người tỏ ra thất vọng khi phải mua thêm ốp lưng để bảo vệ một chiếc điện thoại có giá khởi điểm khoảng 35 triệu đồng.

Cam vũ trụ là một trong những màu dễ nhìn thấy vết trầy xước ẢNH: A. QUÂN

Việc Apple quay lại sử dụng khung nhôm trên dòng iPhone Pro sau hai năm áp dụng khung titan khiến nhiều người đặt câu hỏi về chiến lược thiết kế của hãng. Một số ý kiến cho rằng Apple đang đánh đổi độ bền để ưu tiên khả năng tản nhiệt và trọng lượng nhẹ hơn.

Ở mức giá cao, người dùng hoàn toàn có cơ sở kỳ vọng iPhone 17 Pro sẽ cung cấp độ hoàn thiện tương xứng với danh xưng "Pro". Nếu không cải thiện chất liệu, Apple có thể đối mặt với làn sóng phàn nàn ngày càng lớn từ cộng đồng người dùng trung thành.