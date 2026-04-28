Cách khắc phục iPhone 17 và Air bỗng thành 'cục gạch' khi cạn pin

Theo 9to5Mac, một số người dùng dòng iPhone 17 và Air đã phản ánh về việc không thể khởi động lại điện thoại sau khi hết pin, nhưng vấn đề có thể ảnh hưởng đến cả các mẫu iPhone khác, với nguyên nhân cụ thể vẫn chưa được xác định.

Sự cố được cho là xảy ra từ tháng 11.2025 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH BGR

Các báo cáo chỉ ra rằng, hiện tượng này không xảy ra mỗi khi iPhone 17 hoặc Air cạn pin hoàn toàn, nhưng việc để pin xuống 0% dường như là nguyên nhân chính. Mặc dù Apple đã cung cấp hướng dẫn chi tiết về cách khắc phục khi iPhone không bật nguồn hoặc màn hình bị đen, phương pháp khởi động lại bằng tổ hợp phím mà công ty đề xuất không giúp ích cho những thiết bị gặp sự cố trong việc sạc pin.

Trong một bài đăng trên diễn đàn iFixit, một người dùng đã kiểm tra thiết bị của mình bằng đồng hồ đo công suất USB khi gặp sự cố. Kết quả cho thấy, khi kết nối với bộ sạc có dây, thiết bị chỉ tiêu thụ điện năng dao động từ 0W đến 2,1W, cho thấy nó đang cố gắng sạc nhưng không thành công.

Sạc không dây giúp iPhone 17 và Air hoạt động trở lại?

Hiện tại, giải pháp đáng tin cậy nhất mà người dùng trên các diễn đàn đã tìm ra là sử dụng sạc không dây MagSafe hoặc Qi trong một khoảng thời gian, thay vì kết nối có dây. Trang 9to5Mac cũng xác nhận phương pháp này đã làm việc hiệu quả, cho phép logo Apple xuất hiện và iPhone khởi động lại.

Đây cũng là cách mà nhân viên hỗ trợ của Apple thực hiện khi khách hàng đưa iPhone bị sự cố đến sửa chữa. Điều đó cho thấy nhân viên Apple đã biết về sự cố, mặc dù đến nay công ty vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức. Có vẻ như nó không liên quan đến bản cập nhật phần mềm gần đây vì các báo cáo về lỗi pin đã xuất hiện từ tháng 11 năm ngoái.

Vấn đề dường như không làm hỏng dữ liệu của người dùng, vì vậy nếu iPhone không bật lên được sau khi pin cạn kiệt, hãy thử sử dụng bộ sạc không dây để khôi phục hoạt động của thiết bị.