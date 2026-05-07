Cách xóa Gemini Nano khỏi Chrome để lấy lại dung lượng lưu trữ

Kiến Văn
07/05/2026 18:20 GMT+7

Chrome không chỉ tự động cài mô hình AI Gemini Nano mà còn có thể tải lại sau khi bị xóa. Người dùng cần thay đổi một số cài đặt để gỡ bỏ triệt để.

Gần đây, một số người dùng tinh ý phát hiện Google đã âm thầm cài đặt một tập tin có dung lượng khoảng 4 GB trên tất cả máy tính có cài đặt trình duyệt Chrome. Được gọi là weights.bin, tập tin này là một phần của mô hình AI (trí tuệ nhân tạo) Gemini Nano và được Google phân phối rộng rãi thông qua trình duyệt mà không có sự đồng ý của người dùng.

Người dùng cần thực hiện một số thao tác để gỡ bỏ vĩnh viễn Gemini Nano khỏi Chrome

Theo báo cáo từ những người ủng hộ quyền riêng tư như ThatPrivacyGuy, tập tin weights.bin được giấu kín trong thư mục hồ sơ người dùng, cụ thể là trong thư mục có tên OptGuideOnDeviceModel. Đây là một phần trong nỗ lực của Google nhằm tích hợp các tính năng AI vào trình duyệt, như chức năng "Help me Write" và phát hiện gian lận.

Điều đáng chú ý là các tính năng AI này được kích hoạt theo mặc định trong các phiên bản Chrome mới nhất. Mặc dù nhiều người đã phát hiện ra tập tin này từ khoảng 5 tháng trước, nhưng việc xóa nó theo cách thủ công không có tác dụng, vì Chrome sẽ tự động tải xuống và cài đặt lại tập tin này.

Cách giải quyết vấn đề triệt để cho Chrome

Để vô hiệu hóa tính năng này và xóa tập tin weights.bin khỏi bộ nhớ vĩnh viễn, người dùng cần thực hiện một số bước.

  • Mở Chrome và nhập địa chỉ chrome://flags vào thanh địa chỉ.
  • Tìm kiếm "Optimization Guide On-Device" và chọn "disabled" từ menu thả xuống.
  • Khởi động lại Chrome để áp dụng các thay đổi và xóa tập tin weights.bin nếu chưa làm. Tập tin này có thể được tìm thấy trong thư mục %LOCALAPPDATA% > Google > Chrome > User Data trên máy tính Windows, hoặc trong ~/Library > Application Support > Google > Chrome trên máy Mac.

Ngoài ra, người dùng cũng có thể tắt một số tùy chọn khác liên quan đến tính năng AI, như chế độ AI omnibox entrypoint và NTP compose. Để đảm bảo an toàn, người dùng nên thường xuyên xóa bộ nhớ cache của trình duyệt Chrome, bao gồm lịch sử duyệt web và dữ liệu cá nhân. Nếu đang sử dụng iPhone, Apple khuyến cáo nên ngừng sử dụng Google Chrome.

