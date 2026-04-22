Loạt tính năng AI xịn trên Galaxy S26 cập bến điện thoại Galaxy cũ

Các tính năng AI nổi bật trên Galaxy S26 được triển khai thông qua One UI 8.5 bao gồm Advanced Audio Eraser, Call Screening, Creative Studio và Photo Assist được cập nhật. Ở thời điểm hiện tại, chỉ những thiết bị trong dòng Galaxy S25, dòng Galaxy S24, Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Fold6 và Galaxy Z Flip6 mới nhận được các tính năng AI này khi cập nhật lên One UI 8.5 beta.

ẢNH: SAMMOBILE

Advanced Audio Eraser giờ đây không chỉ hoạt động trên video đã ghi lại mà còn cho phép người dùng giảm tiếng ồn nền không mong muốn trong thời gian thực khi xem video trên các ứng dụng như Instagram, Netflix và YouTube. Người dùng có thể điều chỉnh mức độ giảm tiếng ồn trực tiếp từ Quick Panel.

Trong khi đó, tính năng Call Screening sử dụng AI để tự động trả lời cuộc gọi khi người dùng bận. Nó sẽ hỏi người gọi tên và lý do cuộc gọi, sau đó lưu lại bản ghi âm và bản chép lời để người dùng có thể xem lại sau.

Creative Studio là một công cụ mới cho phép người dùng thiết kế tranh vẽ, thiệp mời, ảnh đại diện, nhãn dán và hình nền bằng cách sử dụng các nét vẽ nguệch ngoạc hoặc gợi ý bằng văn bản.

Cuối cùng, Photo Assist được cập nhật cho phép người dùng chỉnh sửa hình ảnh bằng gợi ý văn bản, thậm chí có thể nhập các đối tượng hoặc người từ các ảnh khác giúp người dùng kiểm soát tốt hơn cách kết hợp các yếu tố vào hình ảnh duy nhất.

Các thiết bị Samsung đủ điều kiện sẽ nhận được 4 tính năng AI này thông qua bản cập nhật One UI 8.5. Hiện tại, vẫn chưa rõ liệu các dòng điện thoại cao cấp đời cũ hơn như Galaxy S23, Galaxy Z Fold5 và Galaxy Z Flip5 có nhận được các tính năng mới hay không.