Galaxy S25 bất ngờ nhận tính năng sàng lọc cuộc gọi từ One UI 8.5 beta

Sàng lọc cuộc gọi là tính năng cho phép trợ lý cuộc gọi tự động trả lời và hỏi người gọi về danh tính cũng như lý do gọi đến. Người dùng sẽ thấy nội dung cuộc trò chuyện giữa người gọi và AI (trí tuệ nhân tạo) trên màn hình, ngay cả khi họ không trả lời cuộc gọi.

Samsung buộc phải đưa tính năng sàng lọc cuộc gọi đến Galaxy S25 ẢNH: SAMMOBILE

Người dùng cũng có thể nhận cuộc gọi hoặc chuyển sang cuộc gọi văn bản bất cứ lúc nào. Để kích hoạt tính năng sàng lọc cuộc gọi, người dùng chỉ cần vào ứng dụng Điện thoại > Cài đặt > Sàng lọc cuộc gọi. Đây được coi là một cải tiến đáng giá cho những ai không muốn nói chuyện với tất cả mọi người.

Áp lực trước chỉ trích 'giới hạn tính năng' Galaxy S26

Tính năng sàng lọc cuộc gọi đầu tiên của Samsung được trang bị trên dòng Galaxy S26 và thu hút sự chú ý từ người dùng các dòng Galaxy S thế hệ trước. Tuy nhiên, người dùng Galaxy S25 đã bày tỏ sự thất vọng khi quản lý nhóm cộng đồng của Samsung tại Hàn Quốc phủ nhận khả năng tương thích ngược của tính năng này.

Thông tin đã dẫn đến những chỉ trích mạnh mẽ từ phía người tiêu dùng khi cho rằng Samsung đang cố tình giới hạn các tính năng AI mới chỉ cho dòng Galaxy S26 mới nhất của họ. Những lời chỉ trích này đã lan rộng trên mạng xã hội và được các phương tiện truyền thông đưa tin.

Trước áp lực từ người dùng, Samsung đã buộc phải thay đổi quyết định và xác nhận tính năng sàng lọc cuộc gọi, cùng với nhiều khả năng AI khác, sẽ được phát hành cho Galaxy S25 và các dòng điện thoại cao cấp khác chạy One UI 8.5. Mặc dù chưa có ngày phát hành chính thức, tính năng gây tranh cãi này hiện đã có sẵn cho người dùng thử nghiệm One UI 8.5 beta và sẽ sớm có mặt trên tất cả các thiết bị Galaxy S25.