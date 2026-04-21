Thực hư video Galaxy S26 Ultra dính lỗi màn hình sọc xanh

Kiến Văn
21/04/2026 07:19 GMT+7

Một video ghi lại lỗi sọc xanh trên Galaxy S26 Ultra nhận được nhiều sự chú ý từ cộng đồng, nhưng cũng làm dấy lên nghi ngờ về tính xác thực.

Một trong những nỗi lo lớn nhất khi sở hữu một chiếc điện thoại mới là gặp phải những hư hỏng không thể khắc phục, đặc biệt khi điều đó không xuất phát từ người dùng. Đây là điều đang xảy ra với một chiếc Galaxy S26 Ultra được đăng tải trên Reddit và nhận sự quan tâm từ cộng đồng người dùng.

Vết sọc xanh trên chiếc Galaxy S26 Ultra bị lỗi "dày bất thường"?

Theo PhoneArena, video đăng tải cho thấy một người dùng Galaxy S26 Ultra không may mắn mở chiếc điện thoại của mình và thấy đường kẻ sọc xanh chạy dọc từ trên xuống dưới màn hình. Đây là vấn đề đã xuất hiện một thời gian dài trên nhiều điện thoại Galaxy của Samsung.

Đáng chú ý, người dùng không thể khắc phục bằng cách cập nhật phần mềm hay áp dụng các biện pháp tự sửa chữa. Thay vào đó, cách duy nhất có thể làm là gửi điện thoại về Samsung để được sửa chữa nếu máy còn trong thời gian bảo hành.

Galaxy S26 Ultra gặp sự cố là hàng giả?

Mặc dù vậy, nhiều ý kiến đưa ra liên quan đến chiếc Galaxy S26 Ultra với đường sọc xanh nói trên. Nhiều ý kiến cho rằng đây có thể là hàng giả do đường kẻ quá dày và không giống như những sự cố tương tự đã xuất hiện trên nhiều điện thoại Galaxy trước đây.

Vấn đề cũng được đăng tải trên một nhóm Facebook nổi tiếng tại Brazil với 25.000 thành viên chuyên bàn luận về các dòng Galaxy S Ultra (từ S23 đến S26) và những sự cố mà họ gặp phải. Một số người cho rằng việc than phiền trên mạng không có tác dụng, thay vào đó người dùng nên gửi điện thoại về Samsung nếu thực sự có sự cố.

Mặc dù vậy, nhiều ý kiến cho rằng việc gửi điện thoại nếu phát hiện sự cố bất thường về nhà sản xuất là điều cần thiết, nhưng việc chia sẻ thông tin về sự cố cũng quan trọng không kém. Với việc chi trả số tiền 1.300 USD cho một chiếc điện thoại nhưng phải gửi trả lại chỉ sau vài tuần để chờ sửa chữa chắc chắn không phải là điều mà ai cũng muốn.

