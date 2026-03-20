Samsung tung chương trình mua Galaxy S26 Ultra chỉ cần trả trước 50%

Theo thông cáo báo chí, chương trình này cho phép người dùng sở hữu hoặc nâng cấp điện thoại Galaxy S26 Ultra (giá từ 1.502 USD) hoặc Galaxy S26 Plus (giá từ 1.288 USD) bằng cách trả trước 50% giá trị thiết bị và chia đều trong 12 tháng trả góp không lãi suất. Lưu ý rằng phiên bản Galaxy S26 thông thường không đủ điều kiện tham gia chương trình.

Sau một năm sử dụng, người mua sẽ có ba lựa chọn: trả lại thiết bị kèm theo một khoản phí hằng tháng, giữ lại thiết bị bằng cách thanh toán 50% số tiền còn lại trong 12 tháng, hoặc nâng cấp lên dòng Galaxy cao cấp tiếp theo với mức giảm 50% giá trị thiết bị hiện tại. Tuy nhiên, lựa chọn nâng cấp này chỉ áp dụng cho những khách hàng đã sử dụng dịch vụ Samsung Finance+ khi mua Galaxy S26 Ultra hoặc S26 Plus.

Mua Galaxy S26 Ultra trả góp kiểu mới: Tiết kiệm hay cái bẫy tài chính?

Chương trình Galaxy Forever cũng đi kèm với gói bảo hiểm Care+ giúp bảo vệ thiết bị khỏi hư hỏng do tai nạn và chất lỏng trong 13 tháng với giá khoảng 150 USD. Để tham gia, người mua cần trả thêm phí hằng tháng là 8,04 USD, bao gồm bảo hiểm thiệt hại theo chính sách tiêu chuẩn. Điều đó có nghĩa, nếu ai đó muốn sử dụng phiên bản Ultra hoặc Plus trong nửa năm, họ sẽ phải chi thêm khoảng 100 USD ngoài một nửa giá của điện thoại.

Ví dụ, nếu một người mua Galaxy S26 Ultra thông qua chương trình Galaxy Forever, họ sẽ phải trả khoảng 847 USD, bao gồm 750 USD chia thành 12 đợt trả góp không lãi suất và phí chương trình hằng tháng. Khi muốn đổi sang điện thoại mới, họ chỉ nhận được một nửa giá trị của Galaxy S26 Ultra, khoảng 750 USD. Hiện tại, nếu đổi trả Galaxy S25 Ultra ngay lập tức, giá trị quy đổi tối đa khoảng 879 USD, có thể dẫn đến việc người tiêu dùng bị lỗ 100 USD nếu Samsung giữ nguyên giá trị quy đổi cho Galaxy S26 Ultra.

Dù có những tính toán phức tạp, chương trình Galaxy Forever có thể thu hút sự quan tâm của những người hâm mộ Samsung tại Ấn Độ, nơi mà phần lớn smartphone thuộc phân khúc tầm trung (khoảng 300 đến 500 USD). Chương trình hiện chỉ áp dụng tại Ấn Độ, trong khi tại Việt Nam, người dùng có thể mua Galaxy S26 Ultra thông qua các chương trình khuyến mãi của Samsung hoặc các cửa hàng bán lẻ.