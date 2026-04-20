Samsung nói gì về việc Galaxy S và Galaxy A ngày càng giống nhau?

Nhận xét này được vị lãnh đạo Samsung đưa ra dựa trên một số yếu tố thiết kế nổi bật, trong đó có "độ cong góc tối ưu" 7R, tương đương với độ cong 7 độ - một thông số cũng được áp dụng cho bút S Pen. Công ty Hàn Quốc khẳng định những tính năng này là một phần không thể thiếu trong phong cách thiết kế của dòng điện thoại Galaxy.

Samsung xác định các thiết kế cốt lõi của điện thoại Galaxy

Lee Il-hwan, một thành viên khác trong nhóm thiết kế di động của Samsung, nhấn mạnh rằng cụm ba camera sau được sắp xếp dọc trên mặt lưng của Galaxy S26 là "bản sắc cốt lõi của Galaxy". Điều đó có nghĩa Samsung đang hướng tới việc duy trì các góc bo tròn và camera dọc như những đặc điểm thiết kế đặc trưng trên sản phẩm của hãng.

Tất cả ba mẫu trong dòng Galaxy S26 đều tuân theo một ngôn ngữ thiết kế thống nhất. Đặc biệt, mẫu cao cấp nhất, Galaxy S26 Ultra, đã hoàn toàn loại bỏ các yếu tố thiết kế của dòng Galaxy Note trước đó, thay thế các góc nhọn bằng các góc bo tròn mềm mại hơn. Nhờ vậy, người dùng dễ dàng nhận diện một chiếc điện thoại thuộc dòng Galaxy, với thiết kế mỏng hơn, các góc bo tròn và cụm ba camera dọc gần góc trái mặt sau.

Khi nào Samsung chịu thay đổi thiết kế?

Mặc dù vậy, việc sử dụng thiết kế tương tự cho tất cả các dòng điện thoại có thể gây khó khăn khi cần phân biệt giữa các mẫu cao cấp Galaxy S và các mẫu tầm trung Galaxy A. Đây là điều khác biệt với Apple, công ty tạo ra sự phân biệt giữa iPhone 17 Pro Max và iPhone 17e rất dễ dàng khi nhìn vào cụm camera.

Quan trọng hơn, những bình luận từ các nhân viên Samsung cho thấy có thể sẽ không có sự thay đổi lớn nào về ngoại hình của các dòng điện thoại Galaxy trong thời gian tới. Đây rõ ràng là điều khó chịu với người hâm mộ Samsung, vốn đã bày tỏ sự thất vọng khi không thấy những cải tiến đáng kể trong thiết kế sản phẩm trong nhiều năm qua.

Câu hỏi đặt ra là liệu Samsung có thay đổi thiết kế của các mẫu điện thoại chủ lực trong tương lai hay không, có lẽ mọi thứ sẽ phải phụ thuộc vào phản hồi từ khách hàng. Nếu doanh số bán hàng giảm mạnh trong một khoảng thời gian, Samsung có thể sẽ xem xét lại thiết kế cốt lõi của dòng Galaxy. Một khả năng khác là sự xuất hiện của tính năng mới yêu cầu cần phải thay đổi thiết kế.