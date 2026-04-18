Samsung im lặng về One UI 8.5 khiến người dùng sốt ruột

Chương trình thử nghiệm One UI 8.5 Beta đang diễn ra và được cho là lớn nhất trong lịch sử của công ty Hàn Quốc khi ngày càng nhiều thiết bị nằm trong danh sách nhận bản beta. Mặc dù vậy, Samsung đang kéo dài thời gian triển khai chính thức của One UI 8.5 mà không có thông báo cụ thể nào.

Sự im lặng của Samsung với One UI 8.5 không phải ngẫu nhiên

Người dùng phải chờ One UI 8.5 đến bao giờ?

Theo Sammyfans, ngay cả khi một phản hồi từ bộ phận hỗ trợ của Samsung tại Hàn Quốc đã xuất hiện, nội dung cũng không cung cấp thông tin rõ ràng về thời gian ra mắt. Theo báo cáo từ người rò rỉ nổi tiếng trên X, Tarun Vats, ngày 30.4 được cho là thời điểm phát hành bản One UI 8.5 ổn định cho dòng Galaxy S25, với lịch dự kiến phát hành đầu tiên tại Hàn Quốc trước khi mở rộng ra toàn cầu vào ngày 4.5. Báo cáo thậm chí đăng tải hình ảnh xác nhận thông tin từ bộ phận hỗ trợ Samsung tại Mỹ.

Dẫu vậy, Samsung vẫn chưa công bố kế hoạch triển khai cụ thể cho người dùng điện thoại Galaxy. Đây không phải là điều quá bất ngờ bởi việc cập nhật phần mềm thường khó đoán, đặc biệt với quy mô người dùng lớn của Samsung bởi chỉ cần một lỗi nhỏ có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Do đó, công ty Hàn Quốc sẽ không phát hành phần mềm rộng rãi cho đến khi quá trình xác minh độ ổn định hoàn tất.

Bên cạnh đó, có thông tin cho rằng Samsung sẽ phát hành bản One UI 8.5 Beta 10, được cho là bản Beta cuối cùng của nền tảng này, vào ngày 20.4. Nếu thông tin chính xác, những người tham gia chương trình Beta sẽ phải chờ khoảng 10 ngày để nhận bản phát hành ổn định cùng với người dùng thông thường.