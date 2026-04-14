Loạt smartphone Samsung đời cũ hồi sinh nhờ One UI 8.5

Kiến Văn
14/04/2026 16:02 GMT+7

Sau khi ra mắt dòng Galaxy S26, Samsung đã chuyển trọng tâm sang việc cập nhật phần mềm One UI 8.5 cho các thiết bị cũ hơn.

Công ty Hàn Quốc đã mở rộng chương trình thử nghiệm phiên bản beta của One UI 8.5 cho nhiều mẫu điện thoại đời cũ nhằm cho phép người dùng trải nghiệm phần mềm mới nhất.

Theo thông tin từ người rò rỉ Tarun Vats trên X, One UI 8.5 đang được triển khai cho loạt thiết bị Samsung cũ hơn, bao gồm các mẫu điện thoại giá rẻ phổ biến. Danh sách các thiết bị có thể tham gia chương trình beta bao gồm: Galaxy S23 FE, Galaxy A35, Galaxy A55, Galaxy Z Fold 5 và Galaxy Z Flip 5.

Galaxy S23 FE nằm trong danh sách các thiết bị được cập nhật One UI 8.5

Ngoài ra, Samsung cũng đang cập nhật phần mềm beta cho các điện thoại màn hình gập, cụ thể là gồm Galaxy Z Fold 6 (One UI 8.5 Beta 2), Galaxy Z Fold 7 (One UI 8.5 Beta 3), Galaxy Z Flip 7 (One UI 8.5 Beta 3).

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng chương trình thử nghiệm beta hiện chỉ áp dụng cho một số khu vực nhất định. Cụ thể, người dùng Galaxy S23 FE và Galaxy A35 tại Ấn Độ có thể tham gia, trong khi các mẫu máy còn lại chỉ có thể đăng ký tại Hàn Quốc. Samsung có thể sẽ mở rộng quyền truy cập beta cho người dùng ở Hàn Quốc, Ấn Độ, Mỹ và Anh trong thời gian tới.

Hiện tại, thời gian phát hành phiên bản ổn định của One UI 8.5 cho các thiết bị này vẫn chưa được xác định, trong khi dòng Galaxy S25 dự kiến sẽ nhận được bản cập nhật phần mềm chính thức vào cuối tháng này.

Nhiều cải tiến thú vị trên One UI 8.5

One UI 8.5 hứa hẹn mang đến nhiều tính năng mới cho người dùng Galaxy, bao gồm các cải tiến về trí tuệ nhân tạo, thiết kế mới và các cài đặt bảo mật, quyền riêng tư. Đặc biệt, tính năng hỗ trợ AirDrop thông qua Quick Share sẽ được kích hoạt trong giai đoạn thử nghiệm beta.

Để tham gia chương trình thử nghiệm beta, người dùng cần cài đặt ứng dụng Samsung Members và đăng nhập bằng tài khoản Samsung. Sau khi hoàn tất, họ có thể tìm kiếm biểu ngữ khuyến mãi trong ứng dụng để đăng ký. Sau khi đăng ký, người dùng sẽ nhận được thông báo cập nhật phần mềm để cài đặt phiên bản beta khi có sẵn.

Tuy nhiên, với phần mềm beta, người dùng nên cẩn trọng và không sử dụng điện thoại chính của mình cho đến khi phiên bản ổn định được phát hành nhằm tránh rủi ro khi gặp sự cố. Samsung dự kiến sẽ phát hành phiên bản cuối cùng trong vài tuần tới, khi đó người dùng sẽ có trải nghiệm đầy đủ và ổn định hơn.

Tin liên quan

Samsung lần đầu đưa dòng Galaxy A vào thử nghiệm One UI 8.5

Samsung phá bỏ giới hạn khi One UI 8.5 Beta không còn là sân chơi của riêng các mẫu flagship.

Khám phá thêm chủ đề

One UI 8.5 bản cập nhật Samsung hệ điều hành di động điện thoại Galaxy
