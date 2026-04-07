One UI 8.5 đem các tính năng Galaxy AI mở rộng đến Galaxy S25

Theo Sammyfans, nhiều tính năng của Galaxy S26 dự kiến sẽ sớm được Samsung mở rộng đến dòng Galaxy S25. Mặc dù không thường xuyên công khai nhưng với One UI 8.5 lần này, công ty Hàn Quốc dường như đã lắng nghe ý kiến từ cộng đồng người dùng.

Theo thông báo trên diễn đàn Samsung Members tại Hàn Quốc, Samsung đang chuẩn bị phát hành bản cập nhật firmware mới mang tên One UI 8.5. Đây không chỉ là một bản cập nhật giao diện người dùng thông thường mà còn tích hợp nhiều tính năng "Galaxy AI tiên tiến", nơi nhiều người dự đoán sẽ chỉ dành riêng cho thế hệ Galaxy S26 ra mắt hồi đầu năm nay.

Không chỉ dành riêng cho người dùng Galaxy S25 tại Hàn Quốc

Cách diễn đạt của Samsung cho thấy sự nghiêm túc của công ty trong việc phát triển phần mềm. One UI 8.5 không phải là một bản cập nhật nhỏ hay tinh chỉnh từ nhà mạng mà là một bước tiến lớn trong việc tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào hệ sinh thái của Samsung. Một trong những tính năng nổi bật là cải tiến trong sàng lọc cuộc gọi, nơi Samsung đang muốn khẳng định sự khác biệt, không chỉ đơn thuần sao chép công nghệ từ các dòng máy khác.

Dòng Galaxy S25 đang được xem như một phần quan trọng trong nền tảng AI của Samsung, nơi công ty cố gắng giải quyết các bài toán về phần cứng cũ. Diễn đàn Samsung Members cũng là nơi công ty Hàn Quốc phải chịu áp lực từ những người dùng chuyên nghiệp, vốn luôn quan tâm đến quá trình phát triển các phiên bản beta của One UI.

Thông báo từ Samsung Members Hàn Quốc không chỉ mang ý nghĩa nội địa. Nếu Samsung đã cam kết triển khai One UI 8.5 tại thị trường Hàn Quốc, các thiết bị mở khóa và phân phối qua các nhà mạng tại Mỹ sẽ là những thiết bị tiếp theo nhận được bản cập nhật này. Mặc dù có thể sẽ có một số chậm trễ nhỏ, nhưng hướng đi đã được xác định rõ ràng. One UI 8.5 với các tính năng Galaxy AI mở rộng sẽ sớm có mặt trên toàn cầu cho dòng Galaxy S25.