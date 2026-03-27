Samsung mở rộng thử nghiệm One UI 8.5 đến loạt điện thoại Galaxy đời cũ

Không còn là đặc quyền của siêu phẩm Galaxy S26, gã khổng lồ Hàn Quốc vừa bất ngờ mở rộng chương trình thử nghiệm One UI 8.5 cho hàng loạt thiết bị đời cũ. Những tính năng AI đỉnh cao nhất giờ đây đã sẵn sàng cập bến các dòng Galaxy S24, Z Fold6...

Cánh cửa One UI 8.5 mở rộng cho các dòng máy cũ

Phiên bản One UI 8.5 ổn định chạy trên nền Android 16 vốn là 'linh hồn' của dòng Galaxy S26 vừa ra mắt. Tuy nhiên, thay vì bắt người dùng các đời máy cũ phải chờ đợi lâu, Samsung đã chính thức đưa chương trình Beta xuống các dòng flagship năm ngoái.

One UI 8.5 bắt đầu được thử nghiệm trên loạt thiết bị Galaxy đời cũ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH COMPUTER BILD

Theo thông báo mới nhất, sau khi triển khai cho dòng Galaxy S25 và các thiết bị gập thế hệ thứ 7 (Z Fold7, Flip7), danh sách 'lên đời' đã chính thức gọi tên các thiết bị Galaxy S24 series, Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6, Galaxy S25 FE, Galaxy S24 FE và cả máy tính bảng Galaxy Tab S11.

Người dùng tham gia chương trình Beta lần này sẽ là những người đầu tiên được chạm tay vào các nâng cấp đáng giá mà Samsung kỳ vọng sẽ thay đổi trải nghiệm người dùng, gồm có:

Photo Assist được nâng cấp : Công cụ chỉnh sửa ảnh AI thông minh hơn, giúp xử lý nhanh các chi tiết phức tạp.

: Công cụ chỉnh sửa ảnh AI thông minh hơn, giúp xử lý nhanh các chi tiết phức tạp. Trợ lý Bixby mới : Khả năng hiểu và phản hồi ngôn ngữ tự nhiên được cải thiện rõ rệt, tiệm cận với các trợ lý AI hàng đầu hiện nay.

: Khả năng hiểu và phản hồi ngôn ngữ tự nhiên được cải thiện rõ rệt, tiệm cận với các trợ lý AI hàng đầu hiện nay. Quick Share và toàn hệ sinh thái: Giao thức chia sẻ dữ liệu được tối ưu hóa, đảm bảo tốc độ và sự ổn định cao hơn trong hệ sinh thái Galaxy.

Hiện tại, người dùng tại các thị trường trọng điểm như Mỹ, Hàn Quốc, Ấn Độ và Anh đã có thể đăng ký tham gia thông qua ứng dụng Samsung Members. Theo lộ trình rò rỉ, danh sách này sẽ tiếp tục được mở rộng mạnh mẽ vào tháng 4 tới.

Tuy nhiên, vì là bản thử nghiệm nên các tính năng AI sẽ được Samsung cập nhật dần thay vì xuất hiện đầy đủ ngay lập tức. Đây là bước đi chiến lược giúp hãng tinh chỉnh phần mềm trước khi tung ra bản ổn định toàn cầu.