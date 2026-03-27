Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Samsung mở rộng thử nghiệm One UI 8.5 đến loạt điện thoại Galaxy đời cũ

Phong Đỗ
27/03/2026 13:59 GMT+7

Samsung 'phá lệ' khi loạt máy Galaxy đời cũ được 'lên đời' thử nghiệm One UI 8.5 beta.

Không còn là đặc quyền của siêu phẩm Galaxy S26, gã khổng lồ Hàn Quốc vừa bất ngờ mở rộng chương trình thử nghiệm One UI 8.5 cho hàng loạt thiết bị đời cũ. Những tính năng AI đỉnh cao nhất giờ đây đã sẵn sàng cập bến các dòng Galaxy S24, Z Fold6...

Cánh cửa One UI 8.5 mở rộng cho các dòng máy cũ

Phiên bản One UI 8.5 ổn định chạy trên nền Android 16 vốn là 'linh hồn' của dòng Galaxy S26 vừa ra mắt. Tuy nhiên, thay vì bắt người dùng các đời máy cũ phải chờ đợi lâu, Samsung đã chính thức đưa chương trình Beta xuống các dòng flagship năm ngoái.

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH COMPUTER BILD

Theo thông báo mới nhất, sau khi triển khai cho dòng Galaxy S25 và các thiết bị gập thế hệ thứ 7 (Z Fold7, Flip7), danh sách 'lên đời' đã chính thức gọi tên các thiết bị Galaxy S24 series, Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6, Galaxy S25 FE, Galaxy S24 FE và cả máy tính bảng Galaxy Tab S11.

Người dùng tham gia chương trình Beta lần này sẽ là những người đầu tiên được chạm tay vào các nâng cấp đáng giá mà Samsung kỳ vọng sẽ thay đổi trải nghiệm người dùng, gồm có:

  • Photo Assist được nâng cấp: Công cụ chỉnh sửa ảnh AI thông minh hơn, giúp xử lý nhanh các chi tiết phức tạp.
  • Trợ lý Bixby mới: Khả năng hiểu và phản hồi ngôn ngữ tự nhiên được cải thiện rõ rệt, tiệm cận với các trợ lý AI hàng đầu hiện nay.
  • Quick Share và toàn hệ sinh thái: Giao thức chia sẻ dữ liệu được tối ưu hóa, đảm bảo tốc độ và sự ổn định cao hơn trong hệ sinh thái Galaxy.

Hiện tại, người dùng tại các thị trường trọng điểm như Mỹ, Hàn Quốc, Ấn Độ và Anh đã có thể đăng ký tham gia thông qua ứng dụng Samsung Members. Theo lộ trình rò rỉ, danh sách này sẽ tiếp tục được mở rộng mạnh mẽ vào tháng 4 tới.

Tuy nhiên, vì là bản thử nghiệm nên các tính năng AI sẽ được Samsung cập nhật dần thay vì xuất hiện đầy đủ ngay lập tức. Đây là bước đi chiến lược giúp hãng tinh chỉnh phần mềm trước khi tung ra bản ổn định toàn cầu.

Khám phá thêm chủ đề

One UI 8.5 thử nghiệm GALAXY tính năng AI Nâng cấp
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận