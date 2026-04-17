Danh sách thiết bị Samsung được 'lên đời' One UI 9

Theo Android Authority, mặc dù Samsung đã tung ra One UI 8.5 bản ổn định, nhưng hiện mới chỉ có một số ít thiết bị Galaxy được trải nghiệm. Đối với các dòng máy cũ hơn (trong đó có cả mẫu flagship của năm 2025), phần mềm vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm beta và dự kiến phải đến cuối tháng này mới bắt đầu cập nhật diện rộng. Tuy nhiên, điều đó không ngăn cản 'gã khổng lồ' công nghệ Hàn Quốc bắt đầu thử nghiệm giao diện thế hệ tiếp theo là One UI 9.

One UI 9 có gì mới?

Dựa trên nền tảng Android 17, Samsung được cho là đã bắt đầu thử nghiệm One UI 9 trên dòng Galaxy S26. Dù chưa có thông báo chính thức, các rò rỉ sớm cho thấy bản cập nhật này sẽ tập trung vào việc cải thiện trải nghiệm trình duyệt web, nâng cấp thanh Now Bar và các widget trên màn hình chính, tối ưu hóa độ mượt mà trong phần cài đặt hệ thống.

Lộ diện danh sách các thiết bị được nâng cấp lên One UI 9 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH YTECHB

Danh sách thiết bị Galaxy dự kiến được cập nhật One UI 9

Hiện Samsung vẫn chưa công bố lộ trình chính thức, nhưng dựa trên chính sách cam kết cập nhật phần mềm của hãng, dưới đây là danh sách các thiết bị có khả năng cao sẽ nhận được One UI 9 (Android 17).

Dòng Galaxy S

Galaxy S26 Series: S26, Plus và Ultra.

Galaxy S25 Series: S25, Plus, Edge, FE và Ultra.

Galaxy S24 Series: S24, Plus, FE và Ultra.

Galaxy S23 Series: S23, Plus, FE và Ultra.

Dòng Galaxy Z (màn hình gập)

Galaxy Z Fold7, Z Flip7 và Flip7 FE.

Galaxy Z Fold6 và Z Flip6.

Galaxy Z Fold5 và Z Flip5.

Dòng Galaxy A

Thế hệ mới: Galaxy A57 5G, A37 5G, A17 (5G/LTE), A07 (5G/LTE).

Thế hệ 2025 - 2026: Galaxy A56 5G, A36 5G, A26 5G, A16 (5G/LTE), A06 5G.

Thế hệ tiền nhiệm: Galaxy A55 5G, A35 5G, A25 5G, A15 (5G/LTE).

Các dòng cũ hơn: Galaxy A54 5G, A34 5G, Galaxy A24 LTE.

Dòng Galaxy Tab (máy tính bảng)

Galaxy Tab S11 Series: Tab S11, S11 Ultra.

Galaxy Tab S10 Series: S10, S10 Plus, S10 Ultra, S10 FE và S10 Lite.

Galaxy Tab S9 Series: S9, S9 Plus, S9 Ultra và S9 FE.

Dòng Tab A & Active: Galaxy Tab A11, A11 Plus, Tab Active 5 và Active 5 Pro.

Cần lưu ý: Samsung hiếm khi cập nhật cho các dòng máy đã hết thời hạn cam kết, dù vẫn có những ngoại lệ hiếm hoi. Hiện tại, chúng ta cần đợi thông báo xác nhận chính thức từ hãng.

Khi nào One UI 9 ra mắt?

Nhiều khả năng Samsung sẽ chỉ bắt đầu chương trình thử nghiệm Beta cho One UI 9 sau khi phiên bản ổn định của One UI 8.5 đã phổ cập đến hầu hết các thiết bị hỗ trợ. Phiên bản chính thức dự kiến sẽ được công bố tại hội nghị SDC (Samsung Developer Conference), thường diễn ra vào quý 4 hằng năm.