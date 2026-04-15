Máy tính chạy mượt hơn với 'thủ tục' 60 giây mỗi tháng

Nhiều người dùng thường có thói quen sử dụng 'đến lúc hư' mà quên mất rằng máy tính cũng cần được vệ sinh định kỳ. Không phải bụi bẩn tích tụ trong thùng máy mà chính những file 'rác' đang ẩn mình trong bộ nhớ đệm (Cache) là tác nhân hàng đầu khiến hệ thống của Windows trở nên ì ạch và tiềm ẩn rủi ro bảo mật.

Bộ nhớ đệm lâu ngày 'bóp nghẹt' máy tính Windows

Về lý thuyết, bộ nhớ đệm là một kho lưu trữ tạm thời giúp máy tính truy cập dữ liệu nhanh hơn trong những lần sử dụng sau. Tuy nhiên, sau một thời gian dài tích lũy từ trình duyệt, ứng dụng cho đến hệ điều hành Windows, 'nhà kho' này sẽ phình to và trở nên hỗn loạn.

Nhiều người dùng Windows bỏ qua việc dọn dẹp bộ nhớ đệm ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Thay vì giúp máy chạy nhanh hơn, một bộ nhớ đệm quá tải sẽ khiến hệ thống mất thêm thời gian để xử lý, dẫn đến tình trạng máy phản hồi chậm hoặc treo ứng dụng. Các chuyên gia công nghệ khuyến cáo, việc xóa cache nên được thực hiện định kỳ mỗi tháng một lần để duy trì trạng thái tối ưu cho thiết bị.

Ít ai biết rằng, bộ nhớ đệm không chỉ chứa dữ liệu hình ảnh hay mã nguồn web mà đôi khi còn lưu trữ cả thông tin đăng nhập và dấu vết hoạt động cá nhân. Việc xóa bỏ các tệp này thường xuyên được coi là một thói quen 'vệ sinh kỹ thuật số' thông minh. Nó giúp xóa sạch các thông tin nhạy cảm, ngăn ngừa nguy cơ bị khai thác bởi các phần mềm độc hại chuyên đánh cắp dữ liệu ẩn.

Để dọn dẹp, hãy mở menu Start và tìm mở công cụ Disk Cleanup. Trong hộp thoại xuất hiện bạn chọn phân vùng hệ thống (thường là ổ C) và bấm OK để bắt đầu quá trình dọn dẹp.

Dọn dẹp hệ thống với Disk Cleanup ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Những 'ngóc ngách' khác cần dọn dẹp trên Windows 11

Bên cạnh công cụ Disk Cleanup truyền thống để dọn dẹp ổ cứng, người dùng Windows 11 nên chú ý đến hai khu vực thường bị bỏ qua:

Microsoft Store : Nếu cửa hàng ứng dụng tải chậm hoặc lỗi, hãy sử dụng lệnh wsreset.exe để làm mới hoàn toàn bộ nhớ đệm của nó.

: Nếu cửa hàng ứng dụng tải chậm hoặc lỗi, hãy sử dụng lệnh wsreset.exe để làm mới hoàn toàn bộ nhớ đệm của nó. Location History: Xóa bộ nhớ đệm vị trí trong phần Privacy & Security không chỉ giúp hệ thống nhẹ nhàng hơn mà còn bảo vệ quyền riêng tư về lộ trình di chuyển của bạn.

Không chỉ giới hạn ở máy tính, quy tắc dọn dẹp hằng tháng này cũng nên được áp dụng cho điện thoại Android, iPhone, máy tính bảng và ngay cả những chiếc Smart TV. Một thao tác nhỏ nhưng có thể mang lại sức sống mới cho toàn bộ hệ sinh thái thiết bị của bạn.