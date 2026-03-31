Hiệu năng SSD đang bị 'bóp nghẹt' bởi ảnh chụp màn hình

Theo HowToGeek, bạn sẵn sàng chi hàng triệu đồng cho một chiếc SSD tốc độ cao nhất nhì thế giới, nhưng lại vô tình biến nó thành một 'bãi rác' chứa hàng ngàn tấm ảnh kỷ niệm và video quay màn hình. Giờ đây, hãy nhìn lại cách lưu trữ nếu không muốn chiếc ổ cứng đắt giá chạy chậm chạp.

Nghịch lý của chiếc SSD đắt tiền

Ổ SSD chính (ổ cài hệ điều hành) thường là linh kiện nhanh nhất, đắt đỏ nhất trong dàn PC của bạn. Tuy nhiên, một thói quen phổ biến của game thủ là để mặc định các thư mục lưu trữ cho ảnh chụp màn hình (screenshot), clip quay từ Xbox Game Bar, OBS hay Nvidia ShadowPlay.

Ảnh chụp màn hình hay video quay từ game đang âm thầm 'ngốn' SSD ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Vấn đề nằm ở chỗ sự bừa bộn này tích tụ âm thầm. Mỗi tấm ảnh chỉ vài MB, nhưng sau vài năm chinh chiến, con số này có thể lên tới hàng chục, hàng trăm GB. Khi ổ SSD bị lấp đầy, nó không còn không gian trống để thực hiện các tác vụ bảo trì nền quan trọng như Garbage Collection hay Overprovisioning, dẫn đến sụt giảm hiệu năng nghiêm trọng và lãng phí băng thông quý giá.

5 'ổ' dữ liệu rác cần dọn dẹp ngay lập tức

Để giải phóng sức mạnh cho SSD chính, các chuyên gia khuyến cáo người dùng nên chuyển hướng 5 thư mục sau sang ổ phụ (HDD hoặc SSD SATA cũ):

Thư mục Screenshots : Đây là thư mục 'ngốn' không gian thầm lặng nhất. Hãy gom tất cả về một ổ đĩa cũ hoặc đẩy lên lưu trữ đám mây. Bạn không cần tốc độ đọc 7.000 MB/giây chỉ để xem lại một tấm ảnh chụp từ 3 năm trước.

Xbox Game Bar Captures : Theo mặc định, Windows luôn 'ném' các file video dung lượng lớn vào thư mục Videos\Captures trên ổ hệ thống. Hãy chuyển hướng chúng sang ổ HDD ngay lập tức.

Video ghi hình từ OBS : Nếu bạn là một streamer hay nhà sáng tạo nội dung, OBS có thể nhanh chóng chiếm dụng dung lượng. Hãy thiết lập lại đường dẫn lưu trữ sang một ổ đĩa chuyên dụng để tránh làm nghẽn tiến trình của hệ điều hành.

Sản phẩm xuất bản từ trình dựng phim : Các file Render, clip đã chuyển đổi thường bị lãng quên sau khi dự án kết thúc. Đừng để chúng tồn tại trên chiếc SSD hệ thống.

Ứng dụng Nvidia ShadowPlay/Nvidia: Tính năng Instant Replay cực kỳ tiện lợi nhưng lại là nguồn gây bừa bộn khổng lồ. Chỉ cần vài cú click trong cài đặt, người dùng có thể cứu hàng chục GB dung lượng cho ổ C.

Nên dọn dẹp ổ đĩa hệ thống để SSD 'dễ thở' hơn ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Việc thay đổi đường dẫn lưu trữ có thể tốn thời gian, nhưng kết quả mang lại là hoàn toàn xứng đáng. Một chiếc SSD 'thoáng đãng' không chỉ hoạt động nhanh hơn, phản hồi nhạy hơn mà còn có tuổi thọ bền bỉ hơn.