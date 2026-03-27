Chỉ cần đổi vị trí SSD M.2, hiệu năng PC sẽ thay đổi bất ngờ

Phong Đỗ
Phong Đỗ
27/03/2026 07:22 GMT+7

Bạn sử dụng SSD xịn nhưng máy vẫn chậm chạp? Kiểm tra ngay vị trí khe cắm M.2 trước khi quá muộn.

Dù cùng là chuẩn M.2 NVMe, nhưng không phải khe cắm nào trên bo mạch chủ cũng cho tốc độ như nhau. Nhiều người dùng tin rằng chỉ cần mainboard có nhiều khe M.2 là có thể cắm ổ SSD vào bất cứ đâu tùy thích. Tuy nhiên, các chuyên gia phần cứng cảnh báo rằng cấu trúc phân bổ làn PCIe giữa CPU và chipset tạo ra một sự phân cấp hiệu năng rõ rệt mà không phải ai cũng chú ý.

Bạn có đang cắm ổ SSD M.2 đúng vị trí?

Bí mật nằm ở sơ đồ mạch điện. Thông thường, chỉ có duy nhất khe M.2 (thường nằm sát CPU nhất) được ưu tiên kết nối trực tiếp vào bộ vi xử lý trung tâm. Đây là con đường 'độc đạo', không chung đụng, giúp dữ liệu đạt tốc độ tối đa và độ trễ cực thấp.

Chỉ cần đổi vị trí SSD M.2, hiệu năng PC sẽ thay đổi bất ngờ - Ảnh 1.

Vị trí gắn khe SSD M.2 quyết định tốc độ máy tính của bạn

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ngược lại, các khe M.2 còn lại phải đi vòng qua chipset - nơi đang phải gánh vác nhiều nhiệm vụ khác từ USB, chuột, bàn phím cho đến card mạng. Khi hệ thống xử lý đa nhiệm nặng, các ổ cứng cắm ở khe chipset sẽ phải 'xếp hàng' chờ đợi, tạo ra hiện tượng nghẽn cổ chai khiến máy tính mất đi độ nhạy bén vốn có.

Để không lãng phí sức mạnh của SSD, người dùng nên ưu tiên lắp ổ đang cài đặt hệ điều hành vào khe nằm giữa CPU và card đồ họa. Đây thường là khe được trang bị tản nhiệt dày dặn nhất. Nếu bạn đang sở hữu những chiếc mainboard đời mới, hãy dành ít phút để đọc sách hướng dẫn hoặc truy cập trang chủ nhà sản xuất để xác định đúng vị trí 'vàng' này.

Việc sắp xếp lại ổ cứng không chỉ giúp máy khởi động nhanh hơn mà còn tối ưu hóa toàn bộ quy trình làm việc, đặc biệt là với các tác vụ nặng như xử lý video hay chơi game đồ họa khủng. 

Microsoft chặn thủ thuật tăng tốc SSD trên Windows 11

Microsoft chặn thủ thuật tăng tốc SSD trên Windows 11

