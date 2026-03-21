Sai lầm tai hại khi cố bảo vệ ổ SSD

Nhiều người dùng Windows thường truyền tai nhau việc tắt các tính năng hệ thống như Indexing hay SysMain để kéo dài tuổi thọ cho ổ SSD. Tuy nhiên, các chuyên gia công nghệ lại khẳng định đây là những nỗ lực vô ích, thậm chí gây tác dụng ngược cho trải nghiệm người dùng.

SSD (ổ cứng thể rắn) hiện đại là những kiệt tác phần cứng. Dù đúng là chúng có giới hạn về số lần ghi dữ liệu (định mức TBW - Terabytes Written), nhưng nỗi lo về việc ổ cứng 'chết' vì các tác vụ thông thường của Windows đã bị thổi phồng quá mức so với thực tế hiện nay.

Bảo vệ SSD bằng việc thay đổi cài đặt Windows là sai lầm ẢNH: CRUCIAL

Tuổi thọ của SSD không dễ hao mòn như chúng ta nghĩ

Hãy thử nhìn vào các mẫu ổ cứng phổ biến ngày nay như Samsung 990 Pro hay WD Black SN850X (bản 1 TB), chúng đều có mức TBW là 600. Dựa trên con số này, hãy làm một bài toán đơn giản:

Một người dùng cường độ cao ghi khoảng 23 TB dữ liệu mỗi năm. Với tốc độ này, phải mất hơn 25 năm mới chạm đến giới hạn lý thuyết của ổ cứng. Ngay cả với một chiếc SSD 10 năm tuổi chỉ có định mức 160 TBW, nếu mỗi ngày bạn ghi 25 GB, nó vẫn sẽ phục vụ bạn thêm ít nhất 10 năm nữa.

Những lầm tưởng về Indexing, SysMain và Hibernate

Tại sao mọi người vẫn khuyên tắt các tính năng này? Câu trả lời nằm ở những định kiến từ thời kỳ đầu của SSD khi công nghệ còn non trẻ và kém bền.

Windows Search Indexing : Nhiều người sợ tính năng này 'cày xới' ổ cứng liên tục. Thực tế, nó chỉ hoạt động khi có thay đổi file và tiêu tốn một lượng dữ liệu ghi cực nhỏ, không đáng kể để đánh đổi lấy tốc độ tìm kiếm gần như tức thì.

: Nhiều người sợ tính năng này 'cày xới' ổ cứng liên tục. Thực tế, nó chỉ hoạt động khi có thay đổi file và tiêu tốn một lượng dữ liệu ghi cực nhỏ, không đáng kể để đánh đổi lấy tốc độ tìm kiếm gần như tức thì. SysMain (trước đây là Superfetch) : Từng bị đổ lỗi làm tăng tải hệ thống, nhưng trên các thiết bị hiện đại, tính năng này giúp máy khởi động ứng dụng nhanh hơn đáng kể bằng cách học thói quen người dùng.

: Từng bị đổ lỗi làm tăng tải hệ thống, nhưng trên các thiết bị hiện đại, tính năng này giúp máy khởi động ứng dụng nhanh hơn đáng kể bằng cách học thói quen người dùng. Hibernate (Chế độ ngủ đông): Dù ghi dữ liệu từ RAM vào ổ cứng, nhưng ngay cả khi bạn dùng 32 GB RAM và ngủ đông mỗi ngày, chiếc SSD của bạn vẫn có thể trụ vững hàng chục năm.

Tắt Indexing của Windows vốn không tối ưu cho SSD ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH HOWTOGEEK

Bạn thực sự nên làm gì để bảo vệ SSD?

Thay vì tắt các tính năng hữu ích và khiến hệ điều hành trở nên chậm chạp, danh sách những công việc cần làm để giữ cho SSD khỏe mạnh thực ra rất đơn giản.

Đừng để ổ cứng quá đầy : SSD sẽ chậm lại và mòn không đều khi dung lượng trống còn dưới 10%.

: SSD sẽ chậm lại và mòn không đều khi dung lượng trống còn dưới 10%. Đảm bảo tính năng TRIM được bật : Trên Windows hiện nay, tính năng này luôn mặc định được kích hoạt.

: Trên Windows hiện nay, tính năng này luôn mặc định được kích hoạt. Kiểm tra dữ liệu SMART định kỳ : Sử dụng các ứng dụng như CrystalDiskInfo để theo dõi 'sức khỏe' thực tế của ổ cứng.

: Sử dụng các ứng dụng như CrystalDiskInfo để theo dõi 'sức khỏe' thực tế của ổ cứng. Chọn mua từ nhà sản xuất uy tín: Chất lượng linh kiện từ các hãng lớn là tấm bảo hiểm tốt nhất cho dữ liệu.

Tóm lại, độ suy hao của SSD là có thật, nhưng phần lớn người dùng sẽ nâng cấp máy tính mới trước khi chiếc ổ cứng hiện tại kịp hỏng. Vì vậy, bạn không nên lo lắng và hãy tận hưởng tốc độ tuyệt vời của SSD và để Windows làm đúng công việc của nó.