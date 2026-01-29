Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sai lầm nghiêm trọng với ổ SSD NVMe khiến PC 'đứng hình'

Phong Đỗ
Phong Đỗ
29/01/2026 11:44 GMT+7

Mua được ổ SSD siêu tốc nhưng chạy như 'rùa bò'? Rất có thể bạn đang bỏ quên phụ kiện quan trọng này.

Khi tốc độ ổ SSD ngày càng tiệm cận giới hạn vật lý, nhiệt độ đã trở thành 'kẻ thù' số một. Nếu đang sử dụng những dòng SSD thế hệ mới mà thiếu đi bộ tản nhiệt, bạn không chỉ đang lãng phí tiền bạc mà còn đối mặt với nguy cơ hỏng hóc phần cứng.

Sai lầm nghiêm trọng với ổ SSD NVMe khiến PC ngàn đô 'đứng hình' - Ảnh 1.

Ổ SSD của laptop phổ thông thường không được trang bị bộ tản nhiệt

ẢNH: PHONG ĐỖ

SSD NVMe: Càng nhanh càng nóng

Trong kỷ nguyên của SSD SATA, nhiệt độ chưa bao giờ là vấn đề đáng ngại. Tuy nhiên, với sự trỗi dậy của chuẩn NVMe, đặc biệt là các dòng PCIe 4.0 và 5.0, câu chuyện đã hoàn toàn thay đổi. Để đạt được tốc độ đọc ghi lên tới hàng chục GB/giây, các chip điều khiển phải xử lý khối lượng dữ liệu khổng lồ, sinh ra lượng nhiệt lớn có thể gây phỏng tay.

Khi nhiệt độ chạm ngưỡng 'báo động đỏ', cơ chế Thermal Throttling (giảm xung nhịp nhiệt) sẽ kích hoạt. Đây là một cơ chế tự vệ của ổ cứng, thiết bị sẽ tự giảm tốc độ xuống mức tối thiểu để hạ nhiệt, khiến trải nghiệm chơi game hay làm việc bị giật lag nghiêm trọng.

Những điều cần lưu ý khi tản nhiệt cho SSD

Không phải mọi SSD đều cần tản nhiệt 'hầm hố', nhưng có những ranh giới bạn không nên vượt qua:

  • Người dùng phổ thông: Nếu chỉ lướt web, xem phim, tản nhiệt đi kèm bo mạch chủ là đủ đáp ứng nhu cầu.
  • Game thủ và chỉnh sửa video chuyên nghiệp: Những tác vụ nặng như chơi game AAA, dựng phim 4K hay vận hành AI sẽ khiến ổ SSD PCIe 4.0/5.0 nóng lên nhanh chóng chỉ sau vài phút.
  • Người dùng Laptop và PS5: Đây là những môi trường cực kỳ bí bách. Đặc biệt là khe cắm SSD của PS5 hoàn toàn không có luồng khí lưu thông, khiến tản nhiệt trở thành phụ kiện bắt buộc.
Sai lầm nghiêm trọng với ổ SSD NVMe khiến PC ngàn đô 'đứng hình' - Ảnh 2.

Một SSD NVMe đã được lắp bộ tản nhiệt chuyên dụng

ẢNH: ADATA

Giải pháp giá rẻ vẫn cứu vãn được hiệu năng

Dù có vai trò quan trọng, nhưng điều đáng mừng là người dùng PC không cần phải bỏ ra quá nhiều tiền. Một bộ tản nhiệt thụ động (passive heatsink) loại tốt hiện nay có giá chỉ khoảng vài trăm ngàn đồng nhưng có thể hạ nhiệt độ từ 20 - 30 độ C.

Các chuyên gia cũng cảnh báo tản nhiệt có quạt (active heatsink) hiện nay phần lớn mang tính chất quảng cáo. Một khối nhôm tản nhiệt chất lượng đã đủ sức 'thuần hóa' ngay cả những chiếc SSD PCIe 5.0 nóng nhất hiện nay.

Lời khuyên cuối cùng là trước khi đóng nắp thùng máy, hãy chắc chắn rằng chiếc SSD NVMe đã được phủ lên một chiếc 'áo giáp' tản nhiệt. Đừng để một linh kiện nhỏ bé làm 'nghẽn cổ chai' toàn bộ hệ thống đắt tiền của bạn.

