Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Thủ thuật

Cách tận dụng ổ cứng HDD cũ thay vì vứt bỏ

Phong Đỗ
Phong Đỗ
14/01/2026 11:47 GMT+7

Những lý do không nên vứt bỏ chiếc ổ cứng HDD cũ đi trong thời điểm bão giá SSD.

Đã qua rồi cái thời người dùng máy tính phải ngồi chờ 5 - 10 phút để Windows khởi động hay tải một màn chơi game. Sự soán ngôi của ổ cứng thể rắn (SSD) với tốc độ đọc ghi lên tới 14.000 MB/giây (Gen 5) đã đẩy những chiếc HDD dùng đĩa từ vào dĩ vãng.

Tuy nhiên, chậm không có nghĩa là vô dụng. Dưới đây là những lý do thuyết phục để bạn giữ lại chiếc ổ cứng cũ thay vì ném chúng vào thùng rác.

Cách tận dụng ổ cứng HDD cũ giúp tiết kiệm tiền triệu - Ảnh 1.

Ổ cứng HDD cũ vẫn còn nhiều công dụng hữu ích

ẢNH: PHONG ĐỖ

'Sân chơi' an toàn cho các hệ điều hành mới

Windows vẫn là 'vua' của sự tiện lợi, nhưng không ai phủ nhận sự nặng nề và đôi khi thiếu ổn định của nó sau các bản cập nhật. Nếu bạn từng tò mò về sự mượt mà của SteamOS hay tính bảo mật của Linux nhưng sợ làm hỏng dữ liệu trên máy chính, ổ cứng cũ chính là giải pháp.

Thay vì phân vùng lại chiếc SSD đắt tiền (vốn tiềm ẩn rủi ro mất dữ liệu), bạn có thể cài đặt các bản Linux như Lubuntu (siêu nhẹ), Manjaro (đơn giản) hay Bazzite (tối ưu chơi game) lên chiếc HDD cũ.

Chỉ cần cài đặt OS lên HDD và ưu tiên khởi động trong BIOS, bạn đã có một môi trường độc lập để sử dụng. Nếu hệ điều hành mới bị lỗi? Không sao cả, SSD chứa Windows của bạn vẫn an toàn tuyệt đối.

Thiết bị lưu trữ dự phòng trong thời bão giá

Năm 2025 chứng kiến sự tăng giá chóng mặt của RAM và SSD do sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI). Việc mua thêm dung lượng SSD tốc độ cao chỉ để lưu ảnh, phim hay tài liệu là một sự lãng phí.

Đây là lúc HDD hữu dụng. Hãy di chuyển toàn bộ dữ liệu ít truy cập như kho phim, ảnh kỷ niệm, file cài đặt phần mềm hoặc các tựa game cũ không yêu cầu tốc độ tải nhanh sang ổ cứng cũ. Hành động này giúp giải phóng dung lượng quý giá trên SSD cho các tựa game AAA mới nhất hoặc các tác vụ AI nặng nề. 

Biến hình thành HDD di động trong tích tắc

Tại sao phải bỏ vài triệu đồng mua ổ cứng di động trong khi bạn đang có sẵn nguyên liệu? Với một khoản chi phí nhỏ để mua cáp chuyển đổi (SATA sang USB 3.0 cho ổ laptop 2,5 inch) hoặc hộp đựng kèm nguồn (cho ổ PC 3,5 inch), bạn có thể biến ổ cứng cũ thành thiết bị lưu trữ di động.

Cách tận dụng ổ cứng HDD cũ giúp tiết kiệm tiền triệu - Ảnh 2.

Tận dụng ổ cứng HDD cũ với box 2,5 inch để làm ổ cứng di động

ẢNH: PHONG ĐỖ

Giải pháp DIY (tự chế) này giúp bạn dễ dàng sao lưu dữ liệu, mang theo kho phim ảnh đi bất cứ đâu hoặc cứu hộ dữ liệu giữa các máy tính khác nhau.

Dù công nghệ có phát triển đến đâu, việc tận dụng linh kiện cũ không chỉ là bài toán kinh tế thông minh mà còn là hành động thiết thực để giảm thiểu rác thải điện tử. Vì vậy, trước khi vứt chiếc ổ cứng cũ đi, hãy nghĩ đến những 'cơ hội thứ hai' mà bạn có thể trao cho nó.

Tin liên quan

6 cách giải phóng dung lượng ổ cứng trên Mac

6 cách giải phóng dung lượng ổ cứng trên Mac

Duy trì dung lượng trống hợp lý trên ổ cứng máy tính Mac là điều kiện quan trọng để đảm bảo hiệu suất ổn định, đặc biệt trong các tác vụ nặng hoặc khi cập nhật hệ điều hành.

Khám phá thêm chủ đề

HDD ổ cứng SSD TIẾT KIỆM Lưu trữ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận