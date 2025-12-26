Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Thủ thuật

Vì sao SSD 'bốc hơi' dữ liệu nếu lâu ngày không sử dụng?

Phong Đỗ
Phong Đỗ
26/12/2025 12:51 GMT+7

SSD nhanh nhưng không bền bỉ trong việc lưu trữ dữ liệu lâu dài, vậy giải pháp là gì?

SSD (ổ cứng thể rắn) là cuộc cách mạng về tốc độ, giúp máy tính khởi động và truyền tải dữ liệu nhanh hơn. Tuy nhiên, chúng không được sinh ra cho mục đích 'lưu trữ lạnh' (cold storage) - tức là lưu dữ liệu rồi cất đi nhiều năm không sử dụng.

Cơ chế 'quên' của bộ nhớ Flash trên SSD

Khác với HDD (ổ cứng cơ học) lưu dữ liệu bằng từ tính trên đĩa quay, SSD lưu dữ liệu bằng cách giữ các điện tích trong các ô nhớ NAND Flash. Theo thời gian, nếu không được cấp điện, các điện tích này sẽ bị rò rỉ. Khi ổ cứng hoạt động thường xuyên, bộ điều khiển sẽ tự động nạp lại điện và sửa lỗi (ECC). Nhưng khi nằm im trong ngăn kéo, quá trình này không diễn ra, dẫn đến hiện tượng dữ liệu bị 'bốc hơi' hoặc hỏng hóc.

Vì sao SSD là một 'quả bom nổ chậm' nếu lâu ngày không sử dụng? - Ảnh 1.

SSD không có cơ chế lưu trữ lâu dài như HDD

ẢNH: KINGSTON

Minh chứng từ thực tế

Các nguồn tin trong ngành, gồm cả hãng ổ cứng Western Digital danh tiếng, đã chỉ ra rằng khả năng lưu giữ dữ liệu của SSD giảm dần theo tuổi thọ và chu kỳ ghi xóa. Một thử nghiệm thực tế từ YouTuber công nghệ HTWingNut cho thấy, sau 2 năm không cấp điện, các ổ SSD giá rẻ từng được sử dụng nhiều đã xuất hiện dấu hiệu hỏng dữ liệu.

Nguy hiểm nhất là sự hỏng hóc này diễn ra trong im lặng. Khi người dùng cắm ổ cứng trở lại sau vài năm, máy tính vẫn có thể nhận diện ổ đĩa bình thường, nhưng khi mở file ảnh hay tài liệu, chúng đã bị lỗi và không thể cứu vãn.

Vậy nên lưu trữ dữ liệu thế nào cho đúng?

Chuyên gia khuyên rằng, SSD chỉ nên dùng cho dữ liệu 'nóng' (cần truy xuất nhanh, thường xuyên). Đối với nhu cầu lưu trữ lâu dài, người dùng nên quay về với các giải pháp truyền thống nhưng an toàn hơn:

  • Sử dụng HDD: Ổ cứng cơ học truyền thống vẫn là lựa chọn kinh tế và đáng tin cậy hơn cho việc lưu trữ offline trong thời gian dài.
  • Quy tắc 3-2-1: Không bao giờ phụ thuộc vào thiết bị duy nhất. Hãy giữ 3 bản sao dữ liệu, trên 2 thiết bị khác nhau, và 1 bản ở nơi khác (như đám mây hoặc nhà người thân).
  • 'Tập thể dục' cho ổ cứng: Nếu buộc phải lưu bằng SSD, hãy cắm điện cho chúng định kỳ (vài tháng một lần) để bộ điều khiển có thể kiểm tra và duy trì toàn vẹn dữ liệu.
Vì sao SSD là một 'quả bom nổ chậm' nếu lâu ngày không sử dụng? - Ảnh 1.

Nên lưu trữ dữ liệu thành nhiều bản trên NAS, đám mây

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NYT

Đừng để sự tiện lợi của tốc độ đánh lừa bạn. Trong cuộc chiến với thời gian, những chiếc SSD hiện đại nhất đôi khi lại thua cuộc trước những giải pháp lưu trữ truyền thống.

Tin liên quan

Cách sử dụng giúp kéo dài tuổi thọ ổ SSD

Cách sử dụng giúp kéo dài tuổi thọ ổ SSD

Ổ SSD (Solid State Drive) là một phần quan trọng trong hệ thống máy tính, nhưng việc sử dụng không đúng cách có thể dẫn đến hư hỏng nhanh chóng.

Khám phá thêm chủ đề

SSD HDD Lưu trữ dữ liệu bảo vệ dữ liệu ổ cứng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận