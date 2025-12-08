Cách sử dụng giúp kéo dài tuổi thọ ổ SSD

Ổ SSD sử dụng bộ nhớ flash NAND có số chu kỳ ghi/xóa (P/E) hữu hạn. Mỗi lần ghi dữ liệu, ổ SSD sẽ hao mòn dần. Mặc dù hầu hết người dùng sẽ thay ổ SSD trước khi sản phẩm hết "tuổi thọ", việc sử dụng không đúng cách có thể rút ngắn thời gian sử dụng của nó.

Ổ SSD có tuổi thọ nhất định, nhưng có thể rút ngắn hơn do cách sử dụng của người dùng ẢNH: SEAGATE

Để ổ SSD hoạt động tốt hơn và kéo dài tuổi thọ, tốt hơn hết là tránh xa những thói quen xấu như danh sách dưới đây.

Không lấp đầy không gian lưu trữ ổ SSD

Ổ SSD hoạt động hiệu quả nhất khi dung lượng sử dụng không vượt quá 80%. Khi dung lượng ổ đĩa gần đầy, hiệu suất máy tính, đặc biệt là trong các trò chơi, sẽ bị ảnh hưởng. Những dấu hiệu cho thấy ổ SSD đang gặp vấn đề do thiếu dung lượng bao gồm: màn hình tải chậm, sự cố khi tải thế giới trò chơi và giao diện lộn xộn. Để cải thiện tình hình, người dùng có thể mua thêm ổ cứng hoặc gỡ cài đặt những trò chơi ít sử dụng.

Giữ nhiệt độ ổn định

Nhiệt độ cao có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của ổ SSD. Các ổ SSD NVMe, đặc biệt là loại PCIe Gen 4 và Gen 5, có thể nóng lên khi hoạt động liên tục. Để bảo vệ ổ đĩa, bộ điều khiển sẽ tự động giảm tốc độ khi nhiệt độ vượt quá ngưỡng an toàn.

Để duy trì nhiệt độ ổn định cho ổ SSD, hãy đảm bảo hệ thống có đủ quạt thông gió trong thùng máy và xem xét việc sử dụng bộ tản nhiệt cho ổ SSD. Nếu ổ SSD không có tản nhiệt, người dùng có thể tận dụng khe cắm M.2 trên bo mạch chủ khi nhiều khe cắm này đã được tích hợp sẵn tản nhiệt.

Không nên sử dụng ổ SSD cho quá nhiều tác vụ

Nếu sử dụng ổ SSD chơi game cho nhiều mục đích khác nhau, hiệu suất của sản phẩm sẽ giảm theo thời gian. Khi nhiều ứng dụng và tác vụ cùng hoạt động trên một ổ đĩa, ổ SSD sẽ phải xử lý nhiều yêu cầu đọc/ghi cùng lúc và dẫn đến chậm máy. Để cải thiện hiệu suất, hãy cân nhắc sử dụng nhiều ổ SSD: một cho hệ điều hành và một cho các tác vụ nặng.

Thiếu RAM cũng ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc của ổ SSD ẢNH: G.SKILL

Đảm bảo đủ RAM cho máy tính

Máy tính cần đủ RAM để hoạt động hiệu quả. Khi thiếu RAM, máy tính sẽ sử dụng tệp trang trên ổ SSD và điều này sẽ làm giảm tốc độ xử lý gây ảnh hưởng đến nhiều trải nghiệm của người dùng, đặc biệt quan trọng khi chơi các trò chơi ngốn nhiều RAM.

Để tránh tình trạng này, tốt hơn hết hãy trang bị đủ RAM cho máy tính. Nếu không thể nâng cấp RAM, đặc biệt trong bối cảnh thị trường RAM đang 'tăng giá phi mã' như hiện nay, hãy hạn chế đa nhiệm và đóng các ứng dụng không cần thiết.

Nhận diện sớm các vấn đề về SSD

Các vấn đề liên quan đến ổ SSD có thể từ những sự cố nghiêm trọng đến những phiền toái nhỏ. Tuy nhiên, không phải lúc nào người dùng cũng nhận ra nguyên nhân là do ổ SSD. Những dấu hiệu như máy tính khởi động chậm hoặc giật lag trong trò chơi có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau, bao gồm cả ổ SSD. Nếu sử dụng ổ SSD đúng cách, người dùng có thể dễ dàng tránh các vấn đề ngay từ đầu.