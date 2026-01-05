Những thói quen cần dừng lại ngay để bảo vệ ổ SSD

Với nhiều người dùng, các ổ SSD cũ hiện vẫn chạy tốt, thậm chí có cả ổ đã không hoạt động hơn chục năm. Tuy nhiên, một số thói quen xấu có thể khiến tuổi thọ của ổ SSD kém đi nhiều.

Tránh ghi dữ liệu quá nhiều

Cách thức hoạt động của ổ SSD có thể khá phức tạp. Bên trong mỗi ổ SSD là các ô nhớ, lưu trữ điện tích biểu thị giá trị nhị phân. Mỗi lần thay đổi điện áp sạc, người dùng có thể làm suy yếu khả năng giữ điện của ô nhớ và dẫn đến hỏng hóc.

Việc ghi lại dữ liệu quá nhiều vào ổ SSD sẽ ảnh hưởng tuổi thọ thiết bị ẢNH: REUTERS

Trong loại bộ nhớ đơn cấp (SLC), việc này không gây ra vấn đề lớn vì người dùng chỉ cần phân biệt giữa hai dải điện áp khác nhau. Tuy nhiên, hầu hết các ổ SSD hiện nay lưu trữ nhiều bit trên mỗi ô nhớ làm tăng rủi ro hỏng hóc do phải phân biệt giữa nhiều mức điện áp hẹp hơn.

Các nhà sản xuất ổ SSD thường chỉ hứa hẹn một lượng Terabytes Written (TBW) nhất định mà nếu vượt con số này, ổ SSD có thể gặp rủi ro hỏng hóc. Do đó người dùng nên tránh sử dụng ổ SSD bộ nhớ đa cấp (MLC) giá rẻ cho các công việc ghi dữ liệu nặng nề. Ví dụ, nếu là người chỉnh sửa video, hãy sử dụng ổ SSD phụ làm ổ đĩa tạm thời và coi nó như một ổ đĩa dùng một lần.

Ngược lại, ổ SSD MLC giá rẻ phù hợp cho việc chơi game. Sau khi cài đặt trò chơi, hoạt động ghi dữ liệu sẽ giảm đi đáng kể giúp bảo vệ ổ SSD khỏi hỏng hóc sớm.

Giữ ổ SSD luôn mát mẻ

Nhiệt độ cao là một trong những yếu tố chính làm giảm tuổi thọ của ổ SSD. Khi nhiệt độ tăng, các electron trong các ô nhớ dễ dàng thoát ra, dẫn đến hư hại cho bộ nhớ. Các thông số về tuổi thọ của ổ SSD thường bao gồm ghi chú về nhiệt độ mà tại đó độ bền được kiểm tra. Nếu thực hiện chu trình xóa-ghi ở nhiệt độ cao, lớp cách điện sẽ bị tổn hại nghiêm trọng hơn.

Ổ SSD có khả năng tự động giảm tốc độ để giảm nhiệt, nhưng nếu nhiệt độ cao kéo dài, nó sẽ dẫn đến hỏng hóc. Để theo dõi nhiệt độ của ổ SSD, người dùng có thể sử dụng công cụ HWMonitor. Thông thường, người dùng không nên để ổ SSD vượt quá 70°C, vì nhiều ổ sẽ tự động giảm tốc độ ở mức này. Mục tiêu lý tưởng là giữ nhiệt độ tối đa khi tải ở mức dưới 60°C.

Hãy đảm bảo nhiệt độ SSD hoạt động ở mức dưới 60 độ C ẢNH: AFP

Nếu có thể, hãy lắp thêm tản nhiệt cho ổ SSD. Với máy tính xách tay, hãy đảm bảo ổ SSD tiếp xúc tốt với hệ thống làm mát tích hợp. Với máy tính để bàn cần có luồng không khí lưu thông tốt, vì vậy hãy đảm bảo có ít nhất một quạt tản nhiệt trong thùng máy để thổi khí vào ổ SSD.

Giảm căng thẳng không cần thiết cho SSD

Các hệ điều hành hiện đại đã có nhiều cải tiến giúp kéo dài tuổi thọ của ổ SSD, vì vậy người dùng không cần phải thay đổi nhiều cài đặt quan trọng. Tuy nhiên, người dùng có thể cân nhắc giảm hoạt động nền của hệ điều hành. Ví dụ, nếu không cần tính năng tìm kiếm tức thời có thể tắt tính năng lập chỉ mục ổ đĩa cho những ổ không quan trọng, như ổ chứa trò chơi điện tử hoặc ổ tạm thời cho công việc.

Người dùng cũng nên chọn chế độ nguồn điện cân bằng hoặc tiết kiệm năng lượng, trừ khi người dùng cần hiệu suất tối đa từ máy tính. Điều này sẽ giúp giảm tải cho ổ cứng và hạ nhiệt độ hoạt động.

Cuối cùng, nên để trống 10 - 20% dung lượng ổ SSD để dự phòng cho tập tin hoán đổi (swap file). Việc ổ SSD đầy sẽ làm chậm tốc độ ghi dữ liệu, vì vậy hãy chú ý đến dung lượng còn lại trên ổ đĩa.