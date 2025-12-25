Nhược điểm của ổ SSD NVMe giá rẻ không phải ai cũng biết

DRAM không chỉ phổ biến mà còn quan trọng đối với hiệu suất của ổ SSD. Tuy nhiên, không phải loại ổ SSD nào cũng đi kèm DRAM, đặc biệt là các mẫu giá rẻ, dẫn đến hiệu quả làm việc không như ý.

SSD chứa DRAM có giá bán cao hơn các loại thường, nhưng lợi ích mang lại thể hiện rõ trong các tác vụ xử lý ẢNH: REUTERS

Vai trò DRAM trên SSD

DRAM trong SSD đóng vai trò quan trọng trong việc lưu trữ bảng ánh xạ "logic sang vật lý", hay còn gọi là lớp dịch. Khi hệ điều hành lưu một tệp, nó gán cho tệp đó một địa chỉ logic. Tuy nhiên, SSD không lưu trữ tệp theo cách tuyến tính mà phân tán dữ liệu trên nhiều chip flash NAND khác nhau để tối ưu hóa tốc độ.

Nếu không có DRAM, bộ điều khiển SSD sẽ phải tìm kiếm trong bộ nhớ flash NAND chậm hơn mỗi khi cần định vị một tệp, dẫn đến độ trễ cao và trải nghiệm người dùng kém. Ngược lại, với DRAM, bộ điều khiển có thể tra cứu vị trí dữ liệu gần như ngay lập tức.

Bên cạnh đó, DRAM cũng hoạt động như một bộ đệm cho các thao tác ghi, cho phép SSD tạm thời lưu giữ dữ liệu trước khi ghi vào flash NAND, giúp giảm thiểu hiện tượng "khuếch đại ghi", trong đó ổ đĩa thực hiện nhiều thao tác ghi hơn mức cần thiết, từ đó bảo vệ các ô NAND khỏi hao mòn.

Mặc dù việc loại bỏ DRAM giúp giảm chi phí sản xuất trên ổ SSD giá rẻ, nhưng sự hiện diện của nó là yếu tố quan trọng để đảm bảo SSD hoạt động ổn định và bền bỉ trong nhiều năm.

DRAM đóng vai trò quan trọng giúp tối ưu hóa hiệu suất hoạt động của SSD ẢNH: SAMSUNG

Cách hoạt động của SSD không chứa DRAM

Mặc dù có DRAM là một lợi thế, nhưng đây không phải là tính năng bắt buộc. Trên thị trường hiện có nhiều ổ SSD không có DRAM, và chúng thường sử dụng một tính năng gọi là Host Memory Buffer (HMB). HMB cho phép SSD mượn một phần nhỏ RAM hệ thống của máy tính để lưu trữ bảng ánh xạ địa chỉ. Mặc dù điều này có thể làm tăng độ trễ, nhưng vẫn nhanh hơn so với việc đọc từ bộ nhớ flash NAND chậm.

Đối với việc ghi dữ liệu, các ổ SSD hiện đại thường sử dụng bộ nhớ đệm SLC giúp ghi dữ liệu nhanh hơn vào một vùng lưu trữ tạm thời trước khi chuyển sang lưu trữ vĩnh viễn. Tuy nhiên, nếu bộ nhớ đệm này đầy, tốc độ ổ đĩa sẽ giảm xuống mức gốc của bộ nhớ flash chậm.

Có nên mua ổ SSD có DRAM?

Quyết định mua ổ SSD có DRAM hay không phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng và ngân sách của mỗi người.

Người dùng không nhất thiết phải chọn SSD có DRAM, đặc biệt nếu chỉ cần lưu trữ dữ liệu và tiết kiệm ngân sách ẢNH: GIGABYTE

Nếu người dùng dự định sử dụng ổ cứng làm ổ chính cho hệ điều hành, việc chọn ổ có DRAM là hợp lý vì nó giúp xử lý các thao tác nhỏ mượt mà hơn và kéo dài tuổi thọ của ổ đĩa. Ngược lại, nếu chỉ cần lưu trữ ảnh, video hoặc tài liệu, người dùng có thể không nhận thấy sự khác biệt lớn giữa ổ SSD có DRAM và ổ không có DRAM.

Khi mà giá cả ổ SSD có DRAM đang tăng cao, nhiều người hoàn toàn có thể phải lựa chọn ổ không có DRAM mà không phải lo lắng quá nhiều, ít nhất đáp ứng được các yêu cầu liên quan đến ngân sách mà mình bỏ ra.