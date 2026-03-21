Windows 11 dính lỗi lạ khiến hàng loạt ứng dụng 'đình công'

Theo TechRadar, một lỗi khó hiểu trong bản cập nhật mới nhất của Windows 11 đang khiến người dùng 'phát điên', khi không thể đăng nhập vào OneDrive, Edge hay Office dù kết nối internet vẫn hoạt động bình thường.

Lỗi lạ trên Windows 11 khiến OneDrive, Edge đồng loạt 'đình công'

Cộng đồng người dùng Windows vừa đón nhận một tin không mấy vui vẻ khi bản cập nhật tháng 3 (mã hiệu KB5079473) phát hành tuần trước đã vô tình mang theo một sự cố mạng khó chịu. Theo báo cáo từ chuyên trang công nghệ Bleeping Computer, hàng loạt ứng dụng cốt lõi của Microsoft đang bị tê liệt khả năng đăng nhập.

Bản cập nhật tháng 3 khiến Windows 11 gặp lỗi mạng kỳ lạ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH WINDOWS CENTRAL

Điểm gây ức chế nhất của lỗi này chính là thông báo sai lệch. Khi người dùng cố gắng đăng nhập vào OneDrive, trình duyệt Edge, Microsoft Teams (bản miễn phí) hay thậm chí là Word và Excel, hệ thống sẽ hiển thị thông báo: 'You'll need the Internet for this. It doesn't look like you're connected to the Internet' (Bạn cần internet cho việc này. Có vẻ như bạn không có kết nối internet).

Đáng nói là người dùng vẫn có thể xem YouTube, lướt web bình thường, nhưng các ứng dụng của Microsoft thì nhất quyết 'từ chối hiểu' rằng máy tính đang trực tuyến.

Trước làn sóng phàn nàn, Microsoft đã chính thức lên tiếng xác nhận sự cố. Tuy nhiên, phương án giải quyết tạm thời mà gã khổng lồ phần mềm đưa ra lại mang tính... cầu may, đó là khởi động lại máy tính. Microsoft khẳng định lỗi này chỉ ảnh hưởng đến tài khoản cá nhân, trong khi các tài khoản doanh nghiệp (Entra ID) vẫn an toàn. Hãng cũng cho biết đang ráo riết hoàn thiện bản sửa lỗi cuối cùng và dự kiến sẽ tung ra trong vài ngày tới.

Nếu đang sử dụng Windows 11 và gặp tình trạng OneDrive không cho đăng nhập, bạn đừng vội gọi cho nhà mạng. Thủ phạm chính là bản cập nhật Windows và việc bạn cần làm lúc này là thử khởi động lại máy hoặc kiên nhẫn chờ đợi bản vá chính thức.