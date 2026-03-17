Windows 11 tích hợp tùy chọn đặt tên thư mục người dùng

Theo Neowin, Microsoft cuối cùng đã chính thức tích hợp tùy chọn đặt tên thư mục người dùng theo ý muốn vào trình thiết lập ban đầu của Windows 11.

Quá trình cài đặt Windows 11 có thể khả năng tùy chỉnh mới ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH WINDOWS CENTRAL

Windows 11 đặt 'dấu chấm hết' cho những cái tên thư mục 'kỳ cục'

Bấy lâu nay, người dùng Windows 11 luôn cảm thấy phiền toái khi hệ thống tự động lấy 5 ký tự đầu tiên trong email để đặt tên cho thư mục người dùng (nằm trong C:\Users). Kết quả là những cái tên như "phong", "admin" hay những chuỗi ký tự vô nghĩa xuất hiện, gây khó khăn cho việc quản lý dữ liệu và chạy các lệnh lập trình.

Dù trước đó đã có một số mẹo để đổi tên, nhưng chúng thường yêu cầu can thiệp sâu vào Command Prompt hoặc Registry, vốn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Với bản cập nhật mới nhất, Microsoft đã biến việc này trở nên dễ dàng như đặt tên cho một thư mục thông thường.

Trong các bản thử nghiệm (Insider Preview) mới nhất, tại bước đặt tên cho máy tính, người dùng chỉ cần nhấn vào tùy chọn 'Show user folder name'. Một ô nhập liệu sẽ hiện ra, cho phép bạn tự do cá nhân hóa thư mục cá nhân của mình. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng bạn chỉ có thể thực hiện việc này trong quá trình cài đặt máy (OOBE). Nếu bỏ qua bước này, Windows sẽ quay lại cơ chế tự động cũ.

Microsoft đã cho đặt tên thư mục User của Windows 11 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NEOWIN

"Chúng tôi đang nỗ lực để việc thiết lập thiết bị trở nên cá nhân hóa và thuận tiện hơn", đại diện Microsoft chia sẻ. Động thái này cho thấy gã khổng lồ phần mềm đang thực sự chú trọng đến những phản hồi dù là nhỏ nhất của cộng đồng để hoàn thiện hệ điều hành Windows 11.

Tính năng này hiện được thử nghiệm rộng rãi trên các kênh Dev và Beta, dự kiến sẽ sớm cập bến bản Windows 11 chính thức trong các bản cập nhật định kỳ sắp tới.