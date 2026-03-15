Bản cập nhật mới khiến Windows 11 gặp hàng loạt sự cố nghiêm trọng

Theo Neowin, hàng ngàn người dùng Windows 11 đang rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười, vì bản cập nhật bảo mật định kỳ của Microsoft không những không giúp máy an toàn hơn mà còn gây ra tình trạng treo máy và lỗi đồ họa nghiêm trọng.

Windows 11 sau khi cập nhật: Máy tính treo cứng, màn hình xanh liên tục

Ghi nhận trên các diễn đàn công nghệ lớn như Reddit, bản cập nhật mã hiệu KB5079473 đang trở thành mục tiêu chỉ trích dữ dội. Nhiều người dùng báo cáo rằng quá trình cài đặt liên tục thất bại kèm theo mã lỗi 0x80070306. Ngay cả khi sử dụng các công cụ sửa lỗi chuyên sâu của hệ thống, tình hình vẫn không được cải thiện. Đáng ngại hơn, một bộ phận không nhỏ người dùng cho biết máy tính của họ tự động khởi động lại liên tục hoặc hiện 'màn hình xanh chết chóc' (BSOD) ngay sau khi cố gắng cài đặt bản vá này.

Bản cập nhật Windows 11 lại khiến người dùng 'khóc ròng' vì lỗi ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Không dừng lại ở lỗi cài đặt, những người may mắn cài đặt thành công lại đối mặt với những rắc rối khác. Các báo cáo về lỗi hiển thị đồ họa, hệ thống bị 'đứng hình' hoàn toàn khiến người dùng phải rút điện hoặc giữ nút nguồn để khởi động lại đang xuất hiện ngày càng nhiều. Đặc biệt, một lỗi hy hữu đã được ghi nhận trên Feedback Hub là người dùng bị tước mất quyền quản trị ngay trên chính chiếc máy tính của mình, khiến họ không thể thực hiện các thay đổi quan trọng trong hệ thống.

Dù cộng đồng đang 'kêu trời', nhưng Microsoft vẫn giữ thái độ khá bình tĩnh. Trong thông báo mới nhất, gã khổng lồ phần mềm cho biết họ chưa ghi nhận vấn đề chính thức nào liên quan đến KB5079473. Tuy nhiên, giới chuyên gia khuyến cáo người dùng nên tạm hoãn việc cập nhật trong vài ngày tới để chờ đợi những phản hồi rõ ràng hơn hoặc một bản vá sửa lỗi từ công ty.