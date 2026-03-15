Sự thật về công cụ đo tốc độ mạng mới trên Windows 11

Theo Neowin, người dùng Windows 11 vừa nhận được một công cụ kiểm tra tốc độ internet tích hợp sẵn ngay trên thanh Taskbar. Tuy nhiên, thay vì một ứng dụng mượt mà, họ lại nhận được một 'lối tắt' đưa thẳng đến dịch vụ của Microsoft.

Sự thật về công cụ đo tốc độ mạng của Windows 11

Trong bản cập nhật Patch Tuesday (mã hiệu KB5079473) vừa qua, Microsoft đã mang đến hàng loạt cải thiện quan trọng cho hệ thống. Điểm nhấn thu hút chính là sự xuất hiện của công cụ 'Internet Speed Test' được tích hợp ngay dưới thanh Taskbar. Về mặt lý thuyết, đây là một tính năng hữu ích, giúp người dùng kiểm tra tốc độ đường truyền ngay lập tức mà không cần phải tìm kiếm hay cài đặt thêm phần mềm từ bên thứ ba.

Tuy nhiên, thực tế lại khiến cộng đồng người dùng hụt hẫng. Thay vì mở ra một giao diện ứng dụng chuyên nghiệp và chạy độc lập, việc nhấn vào nút 'Perform speed test' khi nhấp chuột phải vào biểu tượng mạng chỉ đơn giản là kích hoạt trình duyệt web.

Công cụ đo tốc độ mạng thực chất chỉ là shortcut mở trình duyệt ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NEOWIN

Cụ thể, Windows 11 sẽ tự động mở một trang web trên Bing.com để thực hiện việc đo đạc. Tại đây, người dùng vẫn phải thao tác thêm một lần nữa vào nút 'Start' để bắt đầu. Đáng nói hơn, công cụ này thực chất được vận hành bởi Ookla (chủ quản của dịch vụ Speedtest.net nổi tiếng). Điều này khiến giới công nghệ đặt câu hỏi là tại sao một tập đoàn lớn như Microsoft lại không đầu tư xây dựng một công cụ tử tế mà phải dùng đến một 'lối tắt' sơ sài đến vậy?

Nhiều ý kiến cho rằng, mục đích chính của việc triển khai này không gì khác ngoài việc 'vỗ béo' cho các chỉ số tương tác của công cụ tìm kiếm Bing. Việc ép người dùng phải truy cập Bing để xem kết quả mạng là một cách để Microsoft tăng trưởng lượt truy cập một cách khiên cưỡng.

Dù gây thất vọng về mặt tính năng, nhưng Microsoft lại có một hành động khá bất ngờ là công cụ này tôn trọng trình duyệt mặc định của người dùng. Thay vì ép buộc mở bằng Microsoft Edge như thường lệ, nó sẽ khởi chạy bằng bất kỳ trình duyệt nào đang được trao quyền (như Chrome hay Firefox).