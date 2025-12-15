Thủ phạm khiến mạng internet chậm dù sử dụng gói cước 'khủng'

Bạn đã chi tiền triệu cho router Wi-Fi 6, đăng ký gói cước lên đến hàng Gigabit, nhưng tốc độ internet thực tế vẫn ì ạch? Đừng vội đổ lỗi cho nhà mạng. Giới chuyên gia vừa chỉ ra rằng, 'nút thắt cổ chai' của tình trạng này thường đến từ một vật dụng rẻ tiền nhất trong hệ thống, đó là sợi dây cáp Ethernet và cách nó được lắp đặt.

Router tiền triệu nhưng tốc độ Internet 'ì ạch' vì sợi cáp 10.000 đồng

Một thực tế trớ trêu đang diễn ra tại nhiều hộ gia đình và văn phòng là hệ thống mạng được thiết kế cho tốc độ 1.000 Mbps (1 Gbps), nhưng khi đo kiểm lại chỉ đạt tối đa 90 - 100 Mbps. Nguyên nhân không phải lúc nào cũng do thông số kỹ thuật (Cat5 hay Cat6) in trên vỏ dây, mà nằm ở những yếu tố ít ai ngờ tới là chất lượng đồng và sự 'cẩu thả' trong thi công hệ thống.

Người dùng thường mặc định rằng cáp Cat6 chắc chắn nhanh hơn Cat5. Tuy nhiên, các bài kiểm tra thực tế cho thấy chuẩn CAT (Category) chỉ là tiêu chuẩn tối thiểu, không phải giới hạn tốc độ cứng.

Bên trong một sợi dây mạng là 8 lõi đồng được xoắn lại theo các cặp màu ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH STL TECH

Một sợi cáp Cat5 được sản xuất chuẩn mực với lõi đồng tốt hoàn toàn có thể tải được tốc độ Gigabit ở khoảng cách ngắn. Ngược lại, một sợi Cat6 mới toanh vẫn có thể chập chờn nếu chất lượng gia công kém. Sự khác biệt đôi khi chỉ nằm ở chiến lược marketing của hãng sản xuất thay vì cấu tạo vật lý bên trong.

'Cú lừa' từ lõi dây nhôm mạ đồng (CCA)

Khi nói về cáp mạng, ở bên trong lớp vỏ nhựa nhiều màu là cuộc chiến về vật liệu. Cáp chất lượng cao sử dụng đồng nguyên chất (Oxygen-free copper) để truyền tín hiệu sạch. Trong khi đó, các loại cáp giá rẻ tràn lan trên thị trường thường sử dụng lõi nhôm mạ đồng (CCA).

Loại dây này rẻ hơn, nhưng trả giá bằng việc suy hao tín hiệu nghiêm trọng và độ bền kém. CCA thực tế không đạt chuẩn TIA (Hiệp hội Công nghiệp Viễn thông), nhưng vẫn được bán công khai. Nếu mua được một cuộn dây mạng với mức giá quá rẻ, rất có thể bạn đang mua nhôm chứ không phải đồng.

Một lỗi nghiêm trọng khác đến từ thợ thi công, đó là thói quen bấm tắt 4 lõi. Đây là nguyên nhân phổ biến nhất khiến mạng Gigabit bị khóa cứng ở tốc độ 100 Mbps.

Chuẩn mạng cũ (Fast Ethernet) chỉ cần sử dụng 2 cặp dây (4 sợi) để hoạt động. Trong khi đó, chuẩn Gigabit ngày nay bắt buộc phải dùng đủ cả 4 cặp dây (8 sợi) để truyền tải dữ liệu hai chiều.

Một sợi cáp chỉ được bấm 4 sợi ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH REDDIT

Nhiều thợ điện hoặc kỹ thuật viên khi thi công mạng âm tường, do thói quen cũ hoặc muốn tiết kiệm thời gian, chỉ bấm 4 sợi dây và bỏ không 4 sợi còn lại. Hoặc tệ hơn, quá trình tuốt dây làm đứt ngầm một sợi. Kết quả là dù thiết bị của bạn hiện đại đến đâu, tốc độ mạng vĩnh viễn không thể vượt qua con số 100 Mbps.

Làm sao để tự kiểm tra?

Trước khi gọi tổng đài khiếu nại, hãy thực hiện bước kiểm tra đơn giản.

Hãy mua một bộ test cáp mạng đơn giản với mức giá rẻ. Nếu đèn số 4, 5, 7, 8 không sáng, dây mạng của bạn đang bị lỗi hoặc bấm thiếu. Hãy bấm lại dây mạng nếu có kinh nghiệm, hoặc nhờ đến sự hỗ trợ của các kỹ thuật viên thi công hệ thống mạng.

Nhìn chung, một sợi cáp Cat5 cũ nhưng được bấm chuẩn 8 sợi đồng xịn vẫn tốt hơn gấp nhiều lần một sợi Cat6 nhưng bị bấm lỗi. Đừng để một chi tiết nhỏ như vậy kìm hãm cả hệ thống mạng đắt tiền của bạn.