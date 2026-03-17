Microsoft chỉ ra thủ phạm khiến ổ C trên windows 11 bỗng dưng bị khóa

Theo Neowin, gần đây, cộng đồng người dùng Windows 11 xôn xao trước một lỗi nghiêm trọng xuất hiện sau các bản cập nhật KB5077181 hoặc KB5079473. Cụ thể, quyền truy cập vào ổ đĩa hệ thống (ổ C) bị từ chối hoàn toàn, gây tê liệt hoạt động của máy tính. Tuy nhiên, trong một động thái mới nhất, gã khổng lồ phần mềm đã đưa ra các bằng chứng cho thấy Samsung mới là bên phải chịu trách nhiệm.

Thông báo lỗi khi truy cập ổ C sau khi cập nhật Windows 11 ẢNH: SAMSUNG FORUM

Sự thật đằng sau lỗi mất quyền truy cập ổ C trên Windows 11

Sau khi phối hợp điều tra, Microsoft và Samsung kết luận các triệu chứng này xuất phát từ lỗi trong ứng dụng Samsung Galaxy Connect. Mặc dù thời điểm xảy ra lỗi trùng khớp với đợt cập nhật Patch Tuesday tháng 3.2026, nhưng cuộc điều tra xác nhận nguyên nhân không phải do các bản cập nhật hằng tháng của Windows.

Lỗi này được ghi nhận chủ yếu trên các dòng Samsung Galaxy Book 4 và các mẫu máy tính để bàn Samsung chạy Windows 11 phiên bản 24H2 và 25H2. Danh sách các model bị ảnh hưởng gồm có NP750XGJ, NP750XGL, NP754XGJ, NP754XFG, NP754XGK, DM500SGA, DM500TDA, DM500TGA và DM501SGA.

Để ngăn chặn tình trạng này lan rộng, Microsoft đã tạm thời gỡ bỏ ứng dụng Samsung Galaxy Connect khỏi Microsoft Store. Về phía mình, Samsung cũng đã phát hành lại một phiên bản ổn định trước đó của ứng dụng để thay thế bản lỗi.

Một phân tích sâu hơn từ người dùng Reddit Theangelo2 cho thấy, vấn đề có thể nằm ở việc triển khai Discretionary Access Control List (DACL) bị lỗi trên các hình ảnh Windows đi kèm thiết bị Galaxy. Điều này càng củng cố thêm tuyên bố của Microsoft rằng lỗi thực sự nằm ở phần mềm tùy biến của Samsung chứ không phải do cốt lõi của Windows 11.

Hiện tại, Microsoft tiếp tục cộng tác với Samsung để điều tra làm rõ các chi tiết kỹ thuật sâu hơn. Nếu bạn đang sở hữu một chiếc Galaxy Book hoặc máy tính Samsung và gặp phải tình trạng bị khóa ổ C, lời khuyên tốt nhất là hãy kiểm tra các cập nhật phần mềm từ Samsung hoặc gỡ bỏ phiên bản Galaxy Connect hiện tại để thay thế bằng bản ổn định mà hãng vừa cung cấp.