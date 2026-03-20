5 thương hiệu SSD nên cân nhắc trước khi 'xuống tiền'

Phong Đỗ
20/03/2026 15:42 GMT+7

Những 'góc khuất' của phân khúc SSD giá rẻ, những thương hiệu cần cân nhắc trước khi mua.

Trong kỷ nguyên dữ liệu, SSD được ví như 'trái tim' của hệ thống máy tính. Tuy nhiên, không phải trái tim nào cũng đập đủ khỏe để gánh vác các tác vụ nặng. Dưới đây là 5 thương hiệu dù có thị phần lớn nhưng vẫn bộc lộ nhiều hạn chế về hiệu năng và độ ổn định.

1. Kingston

Dù là cái tên quen thuộc với người dùng Việt, Kingston (đặc biệt là dòng NV3) đang gặp thách thức lớn về kiểm soát nhiệt lượng. Việc thiếu bộ tản nhiệt đi kèm khiến các ổ cứng này dễ rơi vào tình trạng quá nhiệt khi xử lý dữ liệu lớn, dẫn đến hiện tượng 'throttling' (giảm tốc độ đột ngột). Nếu bạn là một game thủ muốn chiến game ở cấu hình 'Ultra Setting', Kingston có lẽ không phải là người đồng hành lý tưởng nhất.

SSD Kingston tuy phổ biến nhưng dễ bị quá nhiệt và bị 'nghẽn cổ chai'

2. Adata

Adata Legend 900 có thể gây ấn tượng ban đầu với tốc độ 7.000 MB/giây, nhưng 'cơn ác mộng' chỉ thực sự bắt đầu khi chủ nhân dùng hết 25% dung lượng ổ đĩa. Hiệu suất của dòng này bị đánh giá là xuống cấp khá nhanh theo thời gian sử dụng. Thêm vào đó, việc hạn chế ở mức dung lượng 2 TB khiến Adata mất điểm trong mắt những người dùng cần lưu trữ khổng lồ.

Ổ SSD Adata tồn tại nhiều nhược điểm về hiệu suất

3. Acer (Predator)

Dòng Predator của Acer có thông số kỹ thuật khá tốt, điển hình như GM7 với tốc độ 7.400 MB/giây. Tuy nhiên, điểm yếu lại nằm ở khâu hậu cần, đó là sự khan hiếm hàng hóa và thiếu hụt phần mềm hỗ trợ. Người dùng tại nhiều khu vực thường xuyên gặp khó khăn khi muốn nâng cấp hoặc bảo hành các dòng máy đặc thù này.

Acer luôn vấp phải vấn đề về khan hiếm hàng hóa

4. Crucial

Crucial tập trung mạnh vào phân khúc giá rẻ với các dòng như BX500 hay T500. Mặc dù chúng vượt trội hoàn toàn so với ổ HDD truyền thống, nhưng khi đặt lên bàn cân với các đối thủ cùng tầm giá, Crucial thường xuyên cho thấy sự trồi sụt về tốc độ trong các phiên làm việc kéo dài. Đây là lựa chọn vừa túi tiền hơn là một lựa chọn đỉnh cao.

SSD Crucial có nhược điểm về tốc độ không ổn định

5. TeamGroup

TeamGroup thường được xem là phương án nâng cấp tạm thời cho các dàn máy cũ. Điểm yếu lớn nhất của thương hiệu này nằm ở tốc độ ghi ngẫu nhiên không ổn định, làm giảm trải nghiệm khi chạy các ứng dụng đa nhiệm phức tạp. Đối với các mức dung lượng cao như 4 TB, mức giá của TeamGroup cũng không thực sự cạnh tranh nếu so sánh về hiệu năng thuần túy.

TeamGroup vướng phải bài toán về chi phí và tốc độ ghi ngẫu nhiên

Sai lầm nghiêm trọng với ổ SSD NVMe khiến PC 'đứng hình'

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
