Công nghệ Tin tức công nghệ

Thêm tin tức không vui về giá RAM của năm 2026

Phong Đỗ
Phong Đỗ
07/02/2026 12:40 GMT+7

Người dùng PC và Laptop tiếp tục đón tin tức 'rúng động' về giá linh kiện trong năm 2026.

Các chuyên gia phân tích vừa đưa ra cảnh báo về một đợt tăng giá 'vô tiền khoáng hậu' trên thị trường bộ nhớ RAM. Nếu bạn đang có ý định nâng cấp máy tính, có lẽ bạn nên chuẩn bị tâm lý cho một cú sốc về giá khi chi phí RAM và SSD đang nhảy vọt theo từng ngày.

Cú sốc giá RAM từ những con số 'biết nói'

Mọi hy vọng về một thị trường linh kiện bình ổn trong năm 2026 vừa bị dập tắt bởi báo cáo mới nhất từ Counterpoint Research. Theo đó, giá bộ nhớ RAM trong quý 1/2026 đã tăng từ 80 - 90% so với quý trước đó. Đây được gọi là một đợt tăng giá 'chưa từng có và phá vỡ mọi kỷ lục' từ trước đến nay.

Các chuyên gia tiếp tục đưa ra tin tức không vui về giá RAM và SSD - Ảnh 1.

Giá RAM năm 2026 tăng phi mã, người dùng PC khóc ròng

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NEW BYTES

Không chỉ dừng lại ở phân khúc doanh nghiệp, người dùng cá nhân là đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Cụ thể, một thanh RAM DDR4 8 GB cho laptop vốn đã tăng 35% vào cuối năm 2025, nay tiếp tục nhảy vọt thêm 91% chỉ trong ba tháng đầu năm 2026. Thậm chí, chip nhớ NAND (thành phần chính tạo nên SSD) còn chứng kiến mức tăng khủng khiếp lên tới 100%.

Hệ quả của cơn bão giá này đã bắt đầu lan tới tay người tiêu dùng. PowerGPU, một trong những nhà lắp ráp PC gaming hàng đầu tại Mỹ, vừa đưa ra thông báo khẩn trên mạng xã hội X: "Chúng tôi vừa nhận được tin giá SSD và các linh kiện khác lại tăng một lần nữa. Hãy chuẩn bị cho đợt điều chỉnh giá toàn bộ PC vào đầu tuần tới".

Nguyên nhân của tình trạng này được cho là do sự khan hiếm chip nhớ trên diện rộng và sự ưu tiên của các nhà sản xuất dành cho bộ nhớ băng thông cao (HBM) phục vụ làn sóng AI, bỏ mặc thị trường PC truyền thống đang 'đói' linh kiện.

Để đối phó với cuộc khủng hoảng, các nhà sản xuất laptop đang cân nhắc những phương án 'quay xe' đầy bất ngờ. Nhiều khả năng, chúng ta sẽ thấy sự quay trở lại của các dòng laptop chỉ có 8 GB RAM để duy trì mức giá rẻ, hoặc những ý tưởng độc lạ như 'Bring Your Own RAM' (tự mang theo RAM của bạn) - nơi người dùng mua máy không kèm bộ nhớ để tự tận dụng linh kiện cũ.

Trong bối cảnh hiện tại, việc sở hữu một dàn máy mạnh mẽ với dung lượng lưu trữ lớn đang dần trở thành một món hàng 'xa xỉ' đúng nghĩa.

Khám phá thêm chủ đề

laptop PC giá RAM SSD tăng giá Khan hiếm chip nhớ
