Công nghệ Tin tức công nghệ

Giá RAM tăng hơn 80%, Apple vẫn tự tin không tăng giá iPhone 18?

Kiến Văn
Kiến Văn
28/01/2026 15:42 GMT+7

Cuộc khủng hoảng RAM đang tác động mạnh mẽ đến mọi lĩnh vực trong ngành công nghệ và khiến mọi người 'nín thở' chờ giá iPhone 18 sẽ ra sao.

Theo báo cáo từ TrendForce, Samsung có thể tăng giá bộ nhớ cung cấp cho iPhone lên hơn 80%, trong khi các thương hiệu bộ nhớ khác như SK Hynix sẽ tăng giá linh kiện gần gấp đôi. Mặc dù giá bộ nhớ tăng mạnh, nhà phân tích Ming-chi Kuo cho rằng Apple sẽ không tăng giá cho các mẫu iPhone 18 mà công ty dự kiến ra mắt vào tháng 9 tới.

RAM tăng hơn 80%, Apple vẫn tự tin không tăng giá iPhone 18? - Ảnh 1.

Apple có thể giữ nguyên giá khởi điểm cho gia đình iPhone 18

ẢNH: YOUTUBE

Trong phân tích của mình, ông Kuo cho biết các tin đồn về tăng giá bộ nhớ LPDDR5 khá chính xác, nhưng mức giá tăng của bộ nhớ flash NAND thường dùng trong smartphone lại thấp hơn. Tuy nhiên, Apple vẫn phải đàm phán giá bộ nhớ hằng quý thay vì mỗi 6 tháng/lần, có nghĩa ngay cả Apple cũng không thể giữ nguyên giá bộ nhớ quá ba tháng. Việc giá chỉ tăng lên theo mỗi quý cho thấy sức ảnh hưởng lớn của Apple.

Chính sách giá bất ngờ đối với iPhone 18

Mặc dù phải đối mặt với chi phí cao hơn, ông Kuo cho biết Apple sẽ tận dụng "sự hỗn loạn của thị trường" để thu hút thêm khách hàng. Chi tiết rõ hơn về cách làm của Apple nhiều khả năng sẽ được các giám đốc điều hành công ty thảo luận trong cuộc họp báo cáo thu nhập trong tuần này.

Ở thời điểm hiện tại, ông Kuo khẳng định iPhone 18 sẽ có giá khởi điểm tương đương với iPhone 17, phù hợp với các tin đồn trước đó cho biết phiên bản cơ bản của iPhone 18 được giữ nguyên giá, trong khi các phiên bản có dung lượng lưu trữ cao hơn sẽ đắt hơn.

iPhone 17 Pro và Pro Max: Những điểm mới nào đáng chú ý?

Để tham khảo, sau đây là mức giá khởi điểm hiện tại của iPhone 17: iPhone 17 (799 USD), iPhone 17 Pro (1.099 USD), iPhone 17 Pro Max (1.199 USD) và iPhone Air (999 USD).

Tuy nhiên, Kuo cũng cảnh báo rằng không chỉ bộ nhớ mà các linh kiện khác cũng sẽ trở nên khan hiếm khi các trung tâm máy chủ AI (trí tuệ nhân tạo) tiếp tục tiêu thụ lớn. "Các linh kiện khác cũng có thể trở nên khan hiếm khi sự bùng nổ của máy chủ AI tiếp tục gây áp lực lên phần còn lại của chuỗi cung ứng", ông cho biết.

iPhone 18 Pro và 18 Pro Max dự kiến ra mắt vào tháng 9 năm nay, bên cạnh iPhone Fold được đồn đoán từ lâu. Phiên bản thường của iPhone 18 sẽ ra mắt vào mùa xuân năm sau, cùng với iPhone Air 2.

Apple có thể không ra mắt iPhone 18 trong năm 2026

Apple có thể không ra mắt iPhone 18 trong năm 2026

Theo nhiều nguồn tin, Apple có thể không ra mắt iPhone 18 trong năm 2026 do những thay đổi chiến lược liên quan đến danh mục sản phẩm mở rộng, trong đó có iPhone gập.

