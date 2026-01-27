Samsung đổi gu màu sắc trên Galaxy S26 Ultra

Bên cạnh các màu đen và trắng truyền thống, Galaxy S26 Ultra hứa hẹn sẽ thu hút sự chú ý với những màu sắc nổi bật. Cụ thể, thông tin từ các nguồn đáng tin cậy chỉ ra rằng, sản phẩm cao cấp nhất dòng Galaxy S26 sẽ có các màu đen, trắng, xanh da trời, tím coban, bạc bóng tối và vàng hồng. Trong số này, 4 màu đầu tiên được dự đoán sẽ là những màu chủ đạo mà Samsung giới thiệu, trong khi 2 màu còn lại có thể chỉ được bán trực tuyến.

Hình ảnh rò rỉ về khay SIM hé lộ những màu sắc mới của Galaxy S26 Ultra ẢNH: Ice Universe

Đâu là màu được người mua Galaxy S26 Ultra săn đón nhất?

Một cuộc khảo sát của PhoneArena cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ của người tiêu dùng đối với các màu sắc mới trên sản phẩm sắp tới của Samsung. Trong 4 màu chính, chỉ có hơn 11% người tham gia chọn màu trắng, 23% chọn màu xanh da trời, 29% thích màu đen, trong khi gần 36% cho biết màu tím coban là lựa chọn yêu thích của họ. Dữ liệu cho thấy sự chuyển mình trong sở thích của người tiêu dùng khi họ bắt đầu ưa chuộng những màu sắc ít truyền thống hơn.

Sự xuất hiện của màu vàng hồng trên Galaxy S26 Ultra cũng được dự đoán thu hút sự chú ý không kém. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy Samsung đang muốn nắm bắt tâm lý của người tiêu dùng khi họ dần chuyển hướng sang những màu sắc nổi bật hơn trên điện thoại.

Hình ảnh kết xuất màu tím coban trông sẽ ra sao trên Galaxy S26 Ultra ẢNH: Michael Ma

Câu hỏi đặt ra lúc này là liệu màu tím coban và vàng hồng có thực sự được ưa chuộng trên Galaxy S26 Ultra hay không. Sau nhiều năm với các gam màu trầm, cả Apple và Samsung dường như đã sẵn sàng thử nghiệm với những lựa chọn màu sắc mới mẻ hơn. Chẳng hạn, iPhone 17 Pro đã giới thiệu tùy chọn màu cam vũ trụ, trong khi mẫu iPhone 17 cơ bản có các phiên bản màu tím và xanh lá.

Với sự xuất hiện của các màu sắc mới, người dùng hoàn toàn có thể kỳ vọng vào sự hồi sinh của những màu sắc nổi bật trong tương lai gần. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn còn phụ thuộc vào số lượng người chọn màu tím coban của Galaxy S26 Ultra.