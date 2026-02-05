Ổ cứng HDD sắp 'hồi sinh' giữa bão giá SSD

Từ lâu, khoảng cách về tốc độ giữa ổ cứng quay truyền thống (HDD) và ổ cứng thể rắn (SSD) được xem là không thể lấp đầy, đặc biệt trong các tác vụ đòi hỏi hiệu năng cao như xử lý AI (trí tuệ nhân tạo) hay vận hành trung tâm dữ liệu siêu quy mô. Tuy nhiên, Western Digital đang nỗ lực xóa mờ ranh giới này bằng hai vũ khí chiến lược mang tên kiến trúc High Bandwidth Drive (ổ đĩa băng thông cao) và công nghệ Dual Pivot (trục xoay kép).

Hai công nghệ mới của Western Digital hứa hẹn nâng tầm cho ổ HDD truyền thống ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TECHSPOT

Đột phá về kiến trúc High Bandwidth Drive

Thay đổi lớn nhất nằm ở cách dữ liệu di chuyển. Thay vì thiết kế truyền thống 'một đầu đọc trên mỗi mặt đĩa' vốn chỉ hoạt động tuần tự, kiến trúc High Bandwidth Drive cho phép nhiều đầu đọc/ghi hoạt động song song trên các rãnh đĩa khác nhau.

Hãy tưởng tượng thay vì một chiếc xe chạy trên đường độc đạo, giờ đây chúng ta có một đường cao tốc nhiều làn xe chạy cùng lúc. Thiết kế này giúp nhân đôi băng thông đầu vào/đầu ra (I/O) ngay lập tức và mở ra lộ trình tăng tốc lên tới 8 lần trong tương lai. Hiện tại, các nguyên mẫu này đã được gửi đến các đối tác chiến lược để kiểm nghiệm, báo hiệu ngày ra mắt thương mại không còn xa.

Dual Pivot: Giúp hiệu năng tăng gấp 2 lần

Song song với việc tăng băng thông, Western Digital giới thiệu Dual Pivot Technology. Khác với các nỗ lực 'Dual-actuator' (bộ truyền động kép) trong quá khứ thường phải hy sinh mật độ lưu trữ, công nghệ mới sử dụng hai cánh tay đòn độc lập trên hai trục xoay riêng biệt.

Cách tiếp cận này cho phép duy trì toàn vẹn dung lượng ổ đĩa trong khi phân phối tải làm việc cho cả hai bộ truyền động. Kết quả là hiệu năng tăng gấp 2 lần so với các dòng HDD cao cấp nhất hiện nay.

Tương lai của lưu trữ

Khi kết hợp cả hai công nghệ trên, Western Digital dự báo tổng băng thông I/O sẽ tăng gấp 4 lần. Điều này mở đường cho sự ra đời của thế hệ ổ cứng 3,5 inch với dung lượng khổng lồ gần 100 TB.

Tương lai của HDD sẽ nhanh không kém cạnh SSD ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TECHSPOT

Điểm mạnh của công nghệ này chính là bài toán kinh tế, khi nó cung cấp tốc độ truy cập tiệm cận SSD nhưng với chi phí trên mỗi TB lại rẻ hơn nhiều - đặc điểm sống còn đối với các nhà vận hành đám mây đang đau đầu vì sự bùng nổ dữ liệu AI. Dự kiến, công nghệ Dual Pivot sẽ được thương mại hóa rộng rãi vào khoảng năm 2028.

Giải pháp cho dữ liệu 'lạnh' trên HDD

Không chỉ chạy đua về tốc độ, Western Digital còn ra mắt dòng Power-Optimized HDD, nhắm vào khoảng trống thị trường giữa ổ cứng thường và lưu trữ băng từ (tape).

Được thiết kế cho dữ liệu 'lạnh' (dữ liệu ít dùng nhưng cần lưu trữ lâu dài), dòng ổ cứng này tiết kiệm 20% điện năng và cho phép truy xuất dữ liệu trong vài giây, thay vì hàng giờ đồng hồ như băng từ. Đây được xem là giải pháp lý tưởng cho các kho lưu trữ huấn luyện AI khổng lồ trong tương lai.