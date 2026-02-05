Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Ổ cứng HDD sắp 'hồi sinh' giữa bão giá SSD

Phong Đỗ
Phong Đỗ
05/02/2026 11:02 GMT+7

Định kiến về sự chậm chạp sắp chấm dứt, khi công nghệ mới của Western Digital giúp ổ cứng HDD truyền thống nhanh gấp 4 lần.

Từ lâu, khoảng cách về tốc độ giữa ổ cứng quay truyền thống (HDD) và ổ cứng thể rắn (SSD) được xem là không thể lấp đầy, đặc biệt trong các tác vụ đòi hỏi hiệu năng cao như xử lý AI (trí tuệ nhân tạo) hay vận hành trung tâm dữ liệu siêu quy mô. Tuy nhiên, Western Digital đang nỗ lực xóa mờ ranh giới này bằng hai vũ khí chiến lược mang tên kiến trúc High Bandwidth Drive (ổ đĩa băng thông cao) và công nghệ Dual Pivot (trục xoay kép).

Ổ cứng HDD sắp 'hồi sinh' ngoạn mục giữa bão giá SSD - Ảnh 1.

Hai công nghệ mới của Western Digital hứa hẹn nâng tầm cho ổ HDD truyền thống

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TECHSPOT

Đột phá về kiến trúc High Bandwidth Drive

Thay đổi lớn nhất nằm ở cách dữ liệu di chuyển. Thay vì thiết kế truyền thống 'một đầu đọc trên mỗi mặt đĩa' vốn chỉ hoạt động tuần tự, kiến trúc High Bandwidth Drive cho phép nhiều đầu đọc/ghi hoạt động song song trên các rãnh đĩa khác nhau.

Hãy tưởng tượng thay vì một chiếc xe chạy trên đường độc đạo, giờ đây chúng ta có một đường cao tốc nhiều làn xe chạy cùng lúc. Thiết kế này giúp nhân đôi băng thông đầu vào/đầu ra (I/O) ngay lập tức và mở ra lộ trình tăng tốc lên tới 8 lần trong tương lai. Hiện tại, các nguyên mẫu này đã được gửi đến các đối tác chiến lược để kiểm nghiệm, báo hiệu ngày ra mắt thương mại không còn xa.

Dual Pivot: Giúp hiệu năng tăng gấp 2 lần

Song song với việc tăng băng thông, Western Digital giới thiệu Dual Pivot Technology. Khác với các nỗ lực 'Dual-actuator' (bộ truyền động kép) trong quá khứ thường phải hy sinh mật độ lưu trữ, công nghệ mới sử dụng hai cánh tay đòn độc lập trên hai trục xoay riêng biệt.

Cách tiếp cận này cho phép duy trì toàn vẹn dung lượng ổ đĩa trong khi phân phối tải làm việc cho cả hai bộ truyền động. Kết quả là hiệu năng tăng gấp 2 lần so với các dòng HDD cao cấp nhất hiện nay.

Tương lai của lưu trữ

Khi kết hợp cả hai công nghệ trên, Western Digital dự báo tổng băng thông I/O sẽ tăng gấp 4 lần. Điều này mở đường cho sự ra đời của thế hệ ổ cứng 3,5 inch với dung lượng khổng lồ gần 100 TB.

Ổ cứng HDD sắp 'hồi sinh' ngoạn mục giữa bão giá SSD - Ảnh 2.

Tương lai của HDD sẽ nhanh không kém cạnh SSD

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TECHSPOT

Điểm mạnh của công nghệ này chính là bài toán kinh tế, khi nó cung cấp tốc độ truy cập tiệm cận SSD nhưng với chi phí trên mỗi TB lại rẻ hơn nhiều - đặc điểm sống còn đối với các nhà vận hành đám mây đang đau đầu vì sự bùng nổ dữ liệu AI. Dự kiến, công nghệ Dual Pivot sẽ được thương mại hóa rộng rãi vào khoảng năm 2028.

Giải pháp cho dữ liệu 'lạnh' trên HDD

Không chỉ chạy đua về tốc độ, Western Digital còn ra mắt dòng Power-Optimized HDD, nhắm vào khoảng trống thị trường giữa ổ cứng thường và lưu trữ băng từ (tape).

Được thiết kế cho dữ liệu 'lạnh' (dữ liệu ít dùng nhưng cần lưu trữ lâu dài), dòng ổ cứng này tiết kiệm 20% điện năng và cho phép truy xuất dữ liệu trong vài giây, thay vì hàng giờ đồng hồ như băng từ. Đây được xem là giải pháp lý tưởng cho các kho lưu trữ huấn luyện AI khổng lồ trong tương lai.

Tin liên quan

Seagate sắp có ổ cứng giá rẻ HDD NVMe

Seagate sắp có ổ cứng giá rẻ HDD NVMe

Seagate chuẩn bị có đột phá mới với ổ cứng HDD NVMe chuyên dụng cho vận hành AI (trí tuệ nhân tạo).

Khám phá thêm chủ đề

HDD Western Digital SSD công nghệ mới tốc độ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận